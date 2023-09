Anzeige

Die New York Jets haben die vergangenen 14 Duelle mit den New England Patriots verloren. Ein Umstand, der Wide Receiver Garrett Wilson gehörig gegen den Strich geht. Er verspricht den Fans eine Veränderung.

Von Kai Esser

Es ist die aktuell zweitlängste, noch laufende Siegesserie eines Teams gegen einen Gegner. Satte 14 Spiele in Folge verloren die New York Jets gegen die New England Patriots.

Den letzten Erfolg gab es im Dezember 2015. Damals hieß der Head Coach noch Todd Bowles, der Quarterback war Ryan Fitzpatrick und den entscheidenden Touchdown erzielte Taylor Decker.

In Woche drei kommt es nun erneut zum Duell der beiden Teams. Vor allem einer will das Ruder endlich rumreißen: Wide Receiver Garrett Wilson. Der hat auch keine Scheu, das so deutlich zu artikulieren.