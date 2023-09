New York Jets: Randall Cobb zum Emergency-Quarterback ernannt

Anzeige

Randall Cobb könnte in Week 2 für die New York Jets als Quarterback auflaufen. Nach dem Saisonaus von Rodgers wird der Receiver-Routinier gegen die Dallas Cowboys wohl als Emergency-Quarterback agieren.

Nach dem schockierenden Achillessehnenriss von Superstar Aaron Rodgers haben die New York Jets Zach Wilson als Starting Quarterback für den Rest der Saison ernannt.

Tim Boyle wird zunächst die Backup-Rolle hinter Wilson übernehmen. Head Coach Saleh kündigte außerdem an, die Jets seien auf der Suche nach einem dritten Quarterback. Doch für das Duell gegen die Dallas Cowboys fehlt den New York Jets ein dritter Passgeber im Spieltagskader.

Wie Zack Rosenblatt von "The Athletic" berichtet, wird Wide Receiver Randall Cobb diesen Posten bekleiden. Denn der 33-Jährige begann seine Football-Karriere in der Highschool und im College als Quarterback.

Cobb spielte 2008 als Freshman bei den Kentucky Wildcats eine Saison als Quarterback, bevor er die darauffolgende Saison endgültig den Wechsel zu Wide Receiver machte. In seiner gesamten College-Karriere verbuchte er 689 Passing Yards und fünf Touchdowns, allerdings auch fünf Interceptions.

In der NFL ist seine Vergangenheit als Spielmacher noch nicht in Erscheinung getreten: Bisher hat Cobb in dreizehn Jahren als Profi nur einen von vier Passversuchen für 10 Yards an den Mann gebracht.