Es waren ehrliche Worte von Wilson, der bislang nicht für eine derartige Selbstreflexion bekannt war. Vielmehr bestritt der 24-Jährige in der Vergangenheit selbst nach gruseligsten Auftritten, die an seiner NFL-Tauglichkeit zweifeln ließen, seinem Team das Leben unnötig schwer gemacht zu haben.

Diesmal war so einiges anders bei den New York Jets und vor allem bei Zach Wilson. Die Gefühlswelt ist ein bisschen aus den Fugen geraten.

Das war dem zweimaligen Super-Bowl-Sieger demnach zuvor in 127 Partien als Starter auf dem College und in der NFL nie passiert.

Dabei gelang ihm etwas, woran selbst Tom Brady oder Rodgers scheiterten. Laut "Opta" ist der Blondschopf der erste Quarterback, der Patrick Mahomes in einem Aufeinandertreffen in allen wichtigen Statistiken übertrumpfte.

Von den Stars der Chiefs, die auch dank kontroverser Referee-Entscheidungen nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen hatten und daher nach dem Spiel in Geberlaune waren, gab es warme Worte in Richtung des bislang sehr wackeligen Playmakers.

Der Wert ist umso beeindruckender, da sein Karriereschnitt bei 55,7 Prozent liegt und die Chiefs in dieser Saison auch nur 60,9 Prozent an Completion Percentage zulassen. Hinzu kommt: Der Titelverteidiger kassierte erst vier Touchdowns durch die Luft – die Hälfte also von Wilson.

Doch hinsichtlich der Präzision seiner Pässe spielte Wilson an diesem Sonntagabend mindestens eine Liga höher als der zweimalige Liga-MVP. Brachte Mahomes 60 Prozent seiner Würfe an, waren es beim Jet sagenhafte 71,8 Prozent.

Und so muss er sich auch schonungslose Meinungen wie die von Ex-NFL-Profi Rodney Harrison gefallen lassen, der als Analyst mit Jones über Wilson stritt: "Ihn auf Video zu sehen, muss dir das Gefühl geben: 'Der Kerl ist Mist, wir sollten ihn wirklich in Stücke reißen.'"

Auch Chris Jones war am Kommentatorenpult des übertragenden Senders "NBC" voll des Lobes: "Er wird von Woche zu Woche besser, wächst immer mehr in die Führungsrolle hinein. (…) Wie ich schon gesagt habe, Zach Wilson ist besonders. Man muss ihm nur ein bisschen Zeit geben."

Zumindest vorerst darf er sich bestätigt fühlen. So sagte er nach der unglücklichen Niederlage gegen die Chiefs: "Ich denke, er war wirklich gut. Hat uns die Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen, uns zurückgebracht. Wenn er so spielt, werden wir noch viele Spiele gewinnen."

Hartnäckig halten sich die Gerüchte, die Jets würden einen erfahrenen Quarterback holen, um die Playoff-Hoffnungen am Leben zu erhalten und damit Rodgers die Chance auf eine Rückkehr noch in dieser Saison zu geben.

Parsons wünscht Wilson Siege und knöpft sich Kritiker vor

Prominenter Befürworter kann er sich aber nicht nur bei den Jets und den Chiefs sicher sein. So wandte sich Cowboys-Star Micah Parsons in seinem Podcast "The Edge" für den "Bleacher Report" direkt an Wilson: "Ich hoffe, du siegst. Ich hoffe, du steigerst dich auf ein Level, das dir niemand zutraut." Denn es gebe viele Menschen, die nur ihren Hass über dem jungen Quarterback ausschütten würden.

Für die Aussagen von Namath und Harrison fand der Linebacker in diesem Zusammenhang kritische Worte und betonte: "Wir nutzen unsere Plattform nicht dazu, um andere Spieler runterzumachen. Wir nutzen sie, um andere Leute hochzuheben. Jeder in dieser Welt braucht jemanden, der an ihn glaubt, davon bin ich überzeugt."

Wenn Wilson das keinen zusätzlichen Rückenwind verleiht. Um endlich wie ein richtiger Jet abzuheben, aber ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren.

An Selbstvertrauen scheint es ihm ohnehin nicht zu mangeln. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um in Schwung zu kommen und den Jets zu beweisen, dass sie auf ihn zählen können.