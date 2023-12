Schlechte Aussichten: New York Jets

Bei den New York Jets sind in dieser Spielzeit fast so viele Quarterbacks gestartet wie Siege zusammengekommen. Vier Mal durfte "Gang Green" in den ersten zwölf Spielen jubeln. Der Rückstand auf die Playoff-Plätze ist beträchtlich. Also alles wie gehabt: Die Postseason kennt die Franchise seit 13 Jahren nur vom Hörensagen. © ZUMA Wire