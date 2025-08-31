American Football live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de
NFL – Adam Thielen soll Rückkehr zu Minnesota Vikings mit Millionenverzicht ermöglicht haben
- Veröffentlicht: 31.08.2025
- 20:18 Uhr
- ran.de
Nach zwei Jahren bei den Carolina Panthers läuft Adam Thielen wieder für die Minnesota Vikings auf. Die Rückkehr soll dem Wide Receiver so wichtig gewesen sein, dass er Gehaltseinbußen zustimmte.
Adam Thielen wollte sich die Gelegenheit, zu den Minnesota Vikings zurückzukehren, offenbar auf keinen Fall entgehen lassen. Dafür soll der Wide Receiver sogar Gehaltseinbußen hingenommen haben, wie "ESPN" berichtet.
Von einem Verzicht auf zwei Millionen US-Dollar ist die Rede. Thielen kassiert demnach in dieser Saison rund fünf Millionen US-Dollar.
Der aus dem Bundesstaat Minnesota stammende 35-Jährige spielte seine ersten zehn Jahre in der NFL für die Franchise aus Minneapolis, ehe er im März 2023 entlassen wurde. Danach schloss er sich für drei Jahre und 25 Millionen US-Dollar den Carolina Panthers an.
- Ehemaliger Super-Bowl-Champion festgenommen - Vorwurf der häuslichen Gewalt
- Micah Parsons überrascht bei Green Bay Packers mit seltener Rückennummer
Mehr als eine Woche lang sollen beide Klubs über die Konditionen eines Deals verhandelt haben. Dabei sei es auch um mögliche Draftpicks gegangen – letztlich bekamen die Vikings neben Thielen einen Siebtrunden-Pick 2026 und einen Fünftrunden-Pick 2027, die Panthers erhalten im Gegenzug einen Fünftrunden-Pick 2026 und einen Viertrunden-Pick 2027.
Das Wichtigste in Kürze
Thielen-Rückkehr zu Vikings: Gehalt wurde zum Problem
Ein anderes Thema sei das Gehalt des zweimaligen Pro Bowlers gewesen. In der Offseason hätte Carolina ihm eine Gehaltserhöhung um 1,5 Millionen US-Dollar gewährt, womit ihm für diese Spielzeit sieben Millionen US-Dollar zugestanden hätten.
Die Panthers sollen sich während der Verhandlungen aber geweigert haben, einen Teil von Thielens Gehalt zu übernehmen. Erst durch dessen Bereitschaft, auf einen Teil des Geldes zu verzichten, sei der Deal über die Bühne gegangen.
Thielen sprach bislang zwar nicht offen über seinen Vertrag, verdeutlichte aber, wie wichtig es ihm und seiner Familie ist, wieder in der Heimat zu leben. Er kam in Detroit Lakes zur Welt, das rund 300 Kilometer von Minneapolis entfernt liegt, spielte im College für die Minnesota State University aus Mankato.
"Ich muss gar nicht sagen, was dieser Ort für mich bedeutet", sagte Thielen nach seiner Rückkehr: "Der Bundesstaat, die Stadt, die Organisation, die Besitzer, die Trainer, die Spieler. Ich könnte mich nicht mehr darüber freuen und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie aufgeregt ich bin, dass ich wieder zu Hause bei meiner Familie sein kann."
Für die Panthers sammelte der 2013 als Undrafted Rookie in die Liga gekommene Passempfänger in 27 Einsätzen 151 Receptions für 1629 Yards und neun Touchdowns. Im Vikings-Trikot erlebte er 2020 seine stärkste Saison, als ihm in 15 Regular-Season-Spielen 14 Touchdowns gelangen. 2017, 2018 und 2023 durchbrach Thielen die 1000-Yards-Schallmauer.