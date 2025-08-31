Nach zwei Jahren bei den Carolina Panthers läuft Adam Thielen wieder für die Minnesota Vikings auf. Die Rückkehr soll dem Wide Receiver so wichtig gewesen sein, dass er Gehaltseinbußen zustimmte.

Adam Thielen wollte sich die Gelegenheit, zu den Minnesota Vikings zurückzukehren, offenbar auf keinen Fall entgehen lassen. Dafür soll der Wide Receiver sogar Gehaltseinbußen hingenommen haben, wie "ESPN" berichtet.

Von einem Verzicht auf zwei Millionen US-Dollar ist die Rede. Thielen kassiert demnach in dieser Saison rund fünf Millionen US-Dollar.

Der aus dem Bundesstaat Minnesota stammende 35-Jährige spielte seine ersten zehn Jahre in der NFL für die Franchise aus Minneapolis, ehe er im März 2023 entlassen wurde. Danach schloss er sich für drei Jahre und 25 Millionen US-Dollar den Carolina Panthers an.

Mehr als eine Woche lang sollen beide Klubs über die Konditionen eines Deals verhandelt haben. Dabei sei es auch um mögliche Draftpicks gegangen – letztlich bekamen die Vikings neben Thielen einen Siebtrunden-Pick 2026 und einen Fünftrunden-Pick 2027, die Panthers erhalten im Gegenzug einen Fünftrunden-Pick 2026 und einen Viertrunden-Pick 2027.