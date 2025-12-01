- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

NFL: Adam Thielen verlässt die Minnesota Vikings – auf der Suche nach einem letzten Playoff-Run

  • Veröffentlicht: 01.12.2025
  • 20:05 Uhr
  • ran.de

Adam Thielen hat bestätigt, dass die laufende NFL-Saison seine letzte sein wird. Allerdings möchte er sie nicht bei den Vikings ausklingen lassen.

Adam Thielen möchte seine letzte Saison bei einem Team beenden, das noch um den Titel kämpft. Die Vikings gaben den 35-jährigen am Montag auf dessen Wunsch frei.

Das gaben sowohl Thielen als auch das Franchise bekannt. General Manager Kwesi Adofo-Mensah betonte, dass man ihm aus Respekt vor seiner Karriere diese Chance ermögliche.

Da die Entlassung nach der Trade-Deadline erfolgte, durchläuft Thielen nun den Waiver-Prozess. Sollte kein Team ihn beanspruchen, kann er frei wechseln.

Minnesota hatte Thielen zu Saisonbeginn aus Carolina zurückgeholt, um die Ausfälle von Jordan Addison zu kompensieren. Doch in 11 Spielen erzielte er nur acht Receptions für 69 Yards.

Thielen sucht jetzt die Möglichkeit, sich noch einmal für die Playoffs zu beweisen. Ein Super-Bowl-Run, der in Minnesota nicht mehr möglich ist, steht für ihn ganz oben auf der Wunschliste.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -
- Anzeige -

Adam Thielen mit letzter Chance auf den Super Bowl

In seiner Karriere war Thielen eine feste Größe: Zwischen 2016 und 2022 erzielte er fast 1.000 Yards und 8 Touchdowns pro Saison, wurde zweimal in den Pro Bowl gewählt und 2017 als All-Pro ausgezeichnet.

Nach seinem Wechsel zu den Panthers 2023 brachte noch einmal über 1.000 Yards für Carolina zustande, bevor er in der Saison 2024 nachließ.

Ob Thielen noch einmal in einem Contender eingesetzt wird, hängt nun von den Teams ab. Eine letzte Chance auf den Super Bowl ist möglich – und vielleicht der perfekte Abschluss.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

NFL gibt Sänger der Nationalhymne für Super Bowl LX bekannt

  • 01.12.2025
  • 22:01 Uhr
November 30, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: Pittsburgh Steelers quarterback AARON RODGERS (8) falls on a loose snap during the NFL, American Football Herren, USA football game between the Pit...
News

Rodgers greift Mitspieler an: Schwänzen Sitzungen

  • 01.12.2025
  • 21:15 Uhr
Minnesota Vikings v Seattle Seahawks
News

Kommentar: Der Absturz der Vikings ist selbstverschuldet

  • 01.12.2025
  • 16:32 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 01.12.2025
  • 16:13 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 Nacht live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 01.12.2025
  • 16:08 Uhr
imago images 1069781486
News

NFL-Rekord! Stafford überholt Brady

  • 01.12.2025
  • 14:14 Uhr
Ragnow
News

Comeback geplatzt: Lions-Star bleibt im Ruhestand

  • 01.12.2025
  • 14:14 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Pittsburgh Steelers at Los Angeles Chargers Nov 9, 2025; Inglewood, California, USA; Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) warms up before the game ag...
News

Darum ist Rodgers in der Kabine jetzt noch beliebter

  • 01.12.2025
  • 14:11 Uhr
NCAA, College League, USA Football: North Carolina at Syracuse Oct 31, 2025; Syracuse, New York, USA; North Carolina Tar Heels head coach Bill Belichick looks to the clock in the fourth quarter gam...
News

Klatsche für Belichick - wie geht es weiter?

  • 01.12.2025
  • 14:10 Uhr

NFL: Jets-Fan zieht untenrum blank - Security greift ein

  • Video
  • 01:23 Min
  • Ab 0