Die 7:26-Niederlage der Pittsburgh Steelers mit Quarterback Aaron Rodgers gegen die Buffalo Bills war die bereits sechste Saisonniederlage im zwölften Spiel und auch das zweite sieglose in Folge. Den Unmut der Fans kann der Star-QB verstehen.

Mit nur zehn erfolgreichen Pässen von 21 Würfen für 117 Yards kamen weniger als 50 Prozent der Bälle von Rodgers beim richtigen Mann an.

Nach dem Spiel wirkte der Quarterback sichtlich genervt und hatte auch einiges über die eigenen Wide Receiver und das Team zu sagen.

"Wenn es Videoanalysen gibt, kommen alle, und wenn ich eine Route vorgebe, dann lauft ihr die richtige Route. Wir haben jede Woche unsere Besprechungen. Wir haben auch außerhalb der Anlage weitere Gelegenheiten, und ich freue mich darauf, alle Jungs dort zu sehen", sagte Rodgers.