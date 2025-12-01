NFL
NFL: Unmut bei Aaron Rodgers nach deutlicher Steelers-Niederlage
- Aktualisiert: 01.12.2025
- 16:55 Uhr
- Leon Kerninger
Die 7:26-Niederlage der Pittsburgh Steelers mit Quarterback Aaron Rodgers gegen die Buffalo Bills war die bereits sechste Saisonniederlage im zwölften Spiel und auch das zweite sieglose in Folge. Den Unmut der Fans kann der Star-QB verstehen.
Mit nur zehn erfolgreichen Pässen von 21 Würfen für 117 Yards kamen weniger als 50 Prozent der Bälle von Rodgers beim richtigen Mann an.
Nach dem Spiel wirkte der Quarterback sichtlich genervt und hatte auch einiges über die eigenen Wide Receiver und das Team zu sagen.
"Wenn es Videoanalysen gibt, kommen alle, und wenn ich eine Route vorgebe, dann lauft ihr die richtige Route. Wir haben jede Woche unsere Besprechungen. Wir haben auch außerhalb der Anlage weitere Gelegenheiten, und ich freue mich darauf, alle Jungs dort zu sehen", sagte Rodgers.
Steelers-Niederlage: Rodgers enttäuscht von der Offensivleistung
Mit einer schwarzen Schiene zum Schutz seines gebrochenen linken Handgelenks bewältigte der 41-Jährige das Spiel gegen die Bills. Die zehn erfolgreichen Pässe waren die wenigsten in einem Spiel von ihm mit 20 Passversuchen. "Ich bin enttäuscht von meiner Leistung, enttäuscht von der Offensivleistung und muss das hinter mir lassen", so Rodgers.
Dieser Negativrekord kommt nicht von ungefähr. Rodgers und seine Receiver hatten die ganze Saison über sichtliche Schwierigkeiten, bei tiefen und mittleren Pässen eine Verbindung herzustellen. Gegen die Bills war das nicht anders.
NFL: "Das war eine buhwürdige Leistung"
Das ganze Spiel hindurch hagelte es Buhrufe in Richtung Rodgers und Co. Als der Name des ehemaligen Green-Bay-Quarterbacks bei einem neuen Spielzug aufgerufen wurde, ließen die Fans ihrem Unmut freien Lauf.
"Ich verstehe die Frustration vollkommen. Ich wurde im Angriff ausgebuht, sogar in Green Bay im Laufe der Jahre. Das war eine buhwürdige Leistung", sagte er.
Doch der 41-Jährige zeigte sich angriffslustig für die Zukunft: "Ich glaube an den Trainerstab. Ich glaube an Mike Tomlin. Deshalb bin ich hierhergekommen. Die Spieler müssen Verantwortung übernehmen, ich eingeschlossen, und das werde ich auch weiterhin tun."