Die NFL plant um. Week 16 eröffnen nun doch nicht die Cincinnati Bengals und die Cleveland Browns am Donnerstagabend vor dem vierten Adventswochenende. Stattdessen findet in jener Nacht vom 19. auf den 20. Dezember das Spiel der Los Angeles Chargers gegen die Denver Broncos statt.

Week 17 der NFL startet schon an einem Mittwoch

Folgende Paarungen finden nach aktuellem Stand noch im Rahmen von Thursday Night Football statt: In Week 13 spielen wegen Thanksgiving - das den Fans einen Dreierpack kredenzt - die Kansas City Chiefs und die Las Vegas Raiders erst am Freitagabend gegeneinander. Week 14 eröffnen die Detroit Lions und die Green Bay Packers, in Week 15 treffen die San Francisco 49ers auf die Los Angeles Rams. Eine Woche darauf empfangen wie erwähnt die Chargers die Broncos und in Week 17 lautet die Paarung Chicago Bears gegen Seattle Seahawks.

Am Thanksgiving-Spieltag finden traditionell drei Paarungen am Donnerstag statt, die aber nicht zu Thursday Night Football zählen. Eine Besonderheit gibt es in Week 17, die bereits am ersten Weihnachtsfeiertag - einem Mittwoch - zwei Partien beschert.