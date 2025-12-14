Die US-Metropole Boston wird von einem Amoklauf erschüttert. Die Buffalo Bills sind vor ihrem NFL-Spiel nicht weit vom Ort der Tragödie entfernt.

Schlimme Nachrichten aus den USA. Am Samstag hat ein Amokläufer in einem Klassenraum der Brown University südlich der Metropole Boston das Feuer eröffnet, zwei Studenten getötet und mehrere teils schwer verletzt.

Der Täter drang auf noch unbekannte Weise in die Prüfungsräume der Fakultät für Ingenieure ein, in der gerade Abschlussprüfungen stattfanden. Nach Abgabe unzähliger Schüsse konnte er unerkannt fliehen.

Auch für die NFL ist das Attentat von großer Relevanz. Die Buffalo Bills, die am Sonntagabend zum Divisionduell bei den New England Patriots im rund 30 Minuten entfernten Foxborough antreten, befanden sich in der Nähe des Amoklaufs.