NFL: Amon-Ra St. Brown glänzt bei Lions-Sieg gegen Giants – so lief es für die Deutschen in Week 12
- Veröffentlicht: 25.11.2025
- 00:07 Uhr
- Nicolas Gödtel
Amon-Ra St. Brown feiert mit den Detroit Lions einen Comeback-Sieg, auch Jakob Johnson durfte jubeln. ran zeigt, wie es für die deutschen NFL-Spieler in Week 12 lief.
Auch in Woche zwölf kamen erneut mehrere deutsche Spieler in der NFL zum Einsatz.
Amon-Ra St. Brown erzielte einen Touchdown für die Lions, Brandon Coleman verbrachte bei den Commanders seine Bye Week und Jakob Johnson hatte einen Kurzeinsatz für die Texans.
Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)
Die Detroit Lions haben in der NFL einen knappen 34:27-Sieg nach Verlängerung gegen die New York Giants gefeiert. Einen wichtigen Beitrag lieferte dabei Amon-Ra St. Brown, der einen Touchdown erzielte.
Die Lions lagen bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit zurück, ehe ein Field Goal von Jake Bates die Verlängerung erzwang. In der Overtime sorgte Jahmyr Gibbs mit dem entscheidenden Touchdown schließlich für den Sieg.
Brandon Coleman (Washington Commanders)
Die Washington Commanders hatten in dieser Woche ihre Bye Week – ohne eigenes Spiel und mit zusätzlicher Zeit für Vorbereitung. Für O-Liner Brandon Coleman bot die spielfreie Woche die Möglichkeit, weiter an seiner Flexibilität zu arbeiten und sich für mehr Einsatzzeit zu empfehlen.
Coleman spielte zuletzt nur eine Nebenrolle und war zwischen Week 3 und 8 sogar nicht im aktiven Spieltagskader. Seinen Stammplatz als Left Guard verlor er früh in der Saison, arbeitet aber seit Wochen zusätzlich auf mehreren Positionen, um bei Bedarf einspringen zu können.
Jakob Johnson (Houston Texans)
Die Houston Texans gewinnen ihr Heimspiel gegen die Buffalo Bills mit 23:19. Die Texans-Defense dominierte das Spiel, erzwang zwei Interceptions, einen Fumble und sackte Josh Allen achtmal, darunter 2,5 Sacks von Will Anderson
Jakob Johnson stand erneut im Kader, spielte aber nur elf Snaps und blieb ohne besondere Aktionen. Der Fullback ist weiterhin Teil der Rotation, kommt jedoch nur begrenzt zum Einsatz.
Die Deutschen in den Practice Squads der NFL
Lenny Krieg: Nach einem starken Auftritt beim Combine unterschrieb Krieg im März einen Dreijahresvertrag bei den Atlanta Falcons. Am 26. August wurde er im Zuge der finalen Kaderkürzungen entlassen, einen Tag später jedoch wieder ins Practice Squad aufgenommen. Auch in Woche 12 gab es hier keine Veränderungen, Krieg bleibt weiterhin Teil des Practice Squads der Falcons.
Für die übrigen Deutschen gilt weiterhin, dass sie in den Practice Squads gelistet sind: Tight End Maximilian Mang (Indianapolis Colts), Linebacker Julius Welschof (Pittsburgh Steelers), Offensive Tackle Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers), Offensive Tackle Leander Wiegand (New York Jets) sowie Offensive Tackle Kilian Zierer (Jacksonville Jaguars).