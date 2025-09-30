Anzeige
Deutsche in der NFL

NFL - Amon-Ra St. Brown mit Receiver-Krone, Johnson verletzt: So lief es für die Deutschen in Week 4

  • Veröffentlicht: 30.09.2025
  • 14:23 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Die NFL-Saison 2025 ist in vollem Gange. Wie lief es für die deutschen Spieler am 4. Spieltag? ran gibt einen Überblick.

von Mike Stiefelhagen

Der vierte NFL-Spieltag ist vorbei und erneut standen einige Spieler mit deutschen Wurzeln auf dem Spielfeld.

Die Ergebnisse und Erfolge waren dabei aber gänzlich unterschiedlich.

Eine Verletzung überschattet jedoch den positiven Gesamteindruck, welcher von Amon-Ra St. Brown aufrechterhalten wird.

Anzeige
Anzeige
NFL, American Football Herren, USA Chicago Bears at Detroit Lions Sep 14, 2025; Detroit, Michigan, USA; Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) celebrates after a play against the Chicag...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige

ran hat den Überblick über die Leistung der Deutschen in Week 4.

Anzeige

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Im vierten Spiel der Saison gab es für die Detroit Lions um den deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown den dritten Sieg. Die Löwen brüllen.

34:10 wurden die Cleveland Browns mit ihrer ach so starken Defense auseinandergepflückt. St. Brown mittendrin. Der Deutsche macht seine Fantasy-Spieler glücklich und steuerte zwei Touchdowns zum Sieg bei. Zusätzlich war er Receiving-Leader seines Teams mit 70 Yards bei sieben Receptions.

Damit steht er bereits bei sechs gefangenen Touchdowns nach vier Spieltagen. Kein anderer NFL-Spieler hat mehr! Dazu kommen 27 Receptions und 307 Receiving-Yards. Das beschert ihm Platz sieben in der NFL-Liste der Spieler mit den meisten Receiving-Yards.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Brandon Coleman (Washington Commanders)

Unschöne Woche für Brandon Coleman. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde der deutsche Left Guard von den Verantwortlichen der Washington Commanders als "Inactive" gelistet.

Nach der verpassten Partie gegen die Las Vegas Raiders fehlte er auch gegen die Atlanta Falcons. Dort unterlagen die Commanders 27:34.

Jakob Johnson (Houston Texans)

Der Fullback schaffte es vor Saisonbeginn erst einmal nur ins Practice Squad der Texans, wurde aber vor der ersten, zweiten und dritten Partie jeweils in den Spieltagskader berufen. Seit Woche 3 gehört Jakob Johnson zum festen Kader.

In der Vorwoche stand er bei der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars bei 21 Prozent der Snaps auf dem Feld, ohne außergewöhnliche Akzente zu setzen. Beim klaren 26:0-Sieg gegen die Tennessee Titans war er nicht mit dabei.

Denn kurz vorher wurde bei Jakob Johnson eine Oberschenkelverletzung diagnostiziert. Die Texans setzten ihn auf die "Injured-Reserve"-Liste. Damit fällt er mindestens vier Spiele aus. Eines davon hat er jetzt abgesessen. Wie lange er genau ausfallen wird, ist nicht bekannt.

Anzeige

Die Deutschen in den Practice Squads der NFL

Für die übrigen Deutschen gilt es weiterhin, in den Practice Squads alles zu geben und sich für einen Platz im 53-Mann-Kader zu empfehlen. Das betrifft Kicker Lenny Krieg (Atlanta Falcons), Tight End Maximilian Mang (Indianapolis Colts), Linebacker Julius Welschof (Pittsburgh Steelers), Offensive Tackle Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers), Offensive Tackle Leander Wiegand (New York Jets) sowie Offensive Tackle Kilian Zierer (San Francisco 49ers).

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Carolina Panthers at New England Patriots Sep 28, 2025; Foxborough, Massachusetts, USA; New England Patriots quarterback Drake Maye (10) calls a play against the ...
News

Patriots: Die Suche nach dem Brady-Erben ist beendet

  • 30.09.2025
  • 16:30 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 30.09.2025
  • 16:07 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 30.09.2025
  • 15:52 Uhr

NFL: Nächster Chiefs-Star verlobt - so romantisch war der Antrag

  • Video
  • 01:12 Min
  • Ab 0

Super Bowl Halftime-Show löst Empörung aus: "Schlimmste Entscheidung"

  • Video
  • 01:52 Min
  • Ab 0
2238013836
News

Rookie Jaxson Dart sprengt NFL-Trikotverkäufe

  • 30.09.2025
  • 13:12 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Miami Dolphins Sep 29, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Miami Dolphins wide receiver Tyreek Hill (10) reacts after being placed on a medical ca...
News

Horrorverletzung von Hill überschattet Dolphins-Sieg

  • 30.09.2025
  • 11:52 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at New York Giants Sep 21, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) warms up before the game...
News

Mahomes hat sein Spiel umgestellt - ist das gut für die Chiefs?

  • 30.09.2025
  • 09:44 Uhr
2237950359
News

Nicht nur Lamar! Die unzähligen Probleme der Ravens

  • 30.09.2025
  • 09:37 Uhr
imago images 1066042362
News

Eagles-Skandalstar Carter kassiert zweite Strafe in drittem Spiel

  • 30.09.2025
  • 09:25 Uhr