NFL - Amon-Ra St. Brown mit Receiver-Krone, Johnson verletzt: So lief es für die Deutschen in Week 4

Die NFL-Saison 2025 ist in vollem Gange. Wie lief es für die deutschen Spieler am 4. Spieltag? ran gibt einen Überblick. von Mike Stiefelhagen Der vierte NFL-Spieltag ist vorbei und erneut standen einige Spieler mit deutschen Wurzeln auf dem Spielfeld. Die Ergebnisse und Erfolge waren dabei aber gänzlich unterschiedlich. Eine Verletzung überschattet jedoch den positiven Gesamteindruck, welcher von Amon-Ra St. Brown aufrechterhalten wird.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

ran hat den Überblick über die Leistung der Deutschen in Week 4.

Anzeige

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Im vierten Spiel der Saison gab es für die Detroit Lions um den deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown den dritten Sieg. Die Löwen brüllen. 34:10 wurden die Cleveland Browns mit ihrer ach so starken Defense auseinandergepflückt. St. Brown mittendrin. Der Deutsche macht seine Fantasy-Spieler glücklich und steuerte zwei Touchdowns zum Sieg bei. Zusätzlich war er Receiving-Leader seines Teams mit 70 Yards bei sieben Receptions. Damit steht er bereits bei sechs gefangenen Touchdowns nach vier Spieltagen. Kein anderer NFL-Spieler hat mehr! Dazu kommen 27 Receptions und 307 Receiving-Yards. Das beschert ihm Platz sieben in der NFL-Liste der Spieler mit den meisten Receiving-Yards.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Brandon Coleman (Washington Commanders) Unschöne Woche für Brandon Coleman. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde der deutsche Left Guard von den Verantwortlichen der Washington Commanders als "Inactive" gelistet. Nach der verpassten Partie gegen die Las Vegas Raiders fehlte er auch gegen die Atlanta Falcons. Dort unterlagen die Commanders 27:34.

Jakob Johnson (Houston Texans) Der Fullback schaffte es vor Saisonbeginn erst einmal nur ins Practice Squad der Texans, wurde aber vor der ersten, zweiten und dritten Partie jeweils in den Spieltagskader berufen. Seit Woche 3 gehört Jakob Johnson zum festen Kader. In der Vorwoche stand er bei der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars bei 21 Prozent der Snaps auf dem Feld, ohne außergewöhnliche Akzente zu setzen. Beim klaren 26:0-Sieg gegen die Tennessee Titans war er nicht mit dabei. Denn kurz vorher wurde bei Jakob Johnson eine Oberschenkelverletzung diagnostiziert. Die Texans setzten ihn auf die "Injured-Reserve"-Liste. Damit fällt er mindestens vier Spiele aus. Eines davon hat er jetzt abgesessen. Wie lange er genau ausfallen wird, ist nicht bekannt.

Anzeige