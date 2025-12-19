NFL - Amon-Ra St. Brown will mit Detroit Lions in Deutschland spielen: "Wäre wirklich aufregend"

Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions noch nicht im Ausland gespielt. Der Star-Receiver hofft besonders auf ein Spiel in Deutschland.

Dass er noch immer nicht mit den Detroit Lions in Deutschland antreten durfte, wurmt Footballstar Amon-Ra St. Brown. "Jedes Team hat außerhalb des Landes gespielt, nur wir nicht", sagte der 26-Jährige vor dem wichtigen Duell mit den Pittsburgh Steelers am Sonntag in einer Medienrunde. Dabei sei er mittlerweile schon in seinem fünften NFL-Jahr.

Seit 2022 hat jedes Jahr mindestens ein Saisonspiel der US-Profiliga in Deutschland stattgefunden. Zweimal fiel dabei die Wahl beispielsweise schon auf die Indianapolis Colts, Detroit um den starken Deutsch-Amerikaner St. Brown kam dagegen noch gar nicht zum Zug.

Das letzte Mal, dass die Lions überhaupt ein International Game bestritten haben, ist einige Jahre her. Letztmals spielte die Franchise 2015 auf internationalem Terrain, als sie in London den Kansas City Chiefs unterlag.