Hamburger SV - Davie Selke über seinen Abschied beim HSV: "Emotional sehr herausfordernd"

Mit 22 Toren schoss Davie Selke den Hamburger SV in der vergangenen Saison zurück in die Bundesliga. Trotzdem musste der Torjäger den Verein im Sommer verlassen - obwohl er hätte bleiben wollen.

Der Hamburger SV ist zurück in der Bundesliga angekommen. Nach 14 Spielen rangieren die "Rothosen" mit 15 Punkten zwar "nur" auf Rang 14, der Aufsteiger konnte jedoch schon einige Ausrufezeichen setzen.

Der HSV gewann zuletzt unter anderem 3:2 im Nord-Derby gegen Werder Bremen und erkämpfte sich gegen Borussia Dortmund vor einigen Wochen ein Unentschieden.

Nicht mit auf dem Platz steht dabei Davie Selke. Der Torjäger, der in der vergangenen Saison 22 Treffer in der 2. Liga erzielte und somit maßgeblich am Aufstieg der Hanseaten beteiligt war, schnürt seine Schuhe mittlerweile in der Türkei für Basaksehir.

Dabei wäre der 30-Jährige gerne in Hamburg geblieben, wie er im Interview mit der "Sport Bild" verriet: "Mein Plan war immer, dass der Weg für mich beim HSV weitergeht. Ich habe angesichts der sehr erfolgreichen Saison in den Vertragsgesprächen maximale Kooperation gezeigt, dass wir eine Lösung finden."