Tragödie in der NFL: Ex-Lineman Tre' Johnson stirbt im Alter von nur 54 Jahren unerwartet bei einem Ausflug.

Traurige Nachrichten aus der besten Football-Liga der Welt. Tre' Johnson, früherer Offensive Lineman in der NFL, ist im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Laut "ESPN" gab seine Ehefrau den Tod in einem Facebook-Post bekannt.

"Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass mein Mann, Tre' Johnson, plötzlich und unerwartet verstorben ist ... während eines kurzen Familienausflugs", schrieb Irene Johnson.

Und weiter: "Seine vier Kinder Chloe, EJ, EZ und Eden, seine Verwandten, Freunde und ich sind am Boden zerstört und stehen unter Schock."