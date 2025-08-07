Arch Manning soll die Familien-Tradition in der NFL fortführen. Der 21-Jährige geht nun erst einmal als Starting Quarterback in die neue Saison.

In zahlreichen Mock Drafts wird Arch Manning als potenzieller Erstrundenpick im kommenden NFL-Draft gehandelt. Der Quarterback und Neffe der NFL-Legenden Peyton und Eli Manning könnte jedoch noch mindestens ein weiteres Jahr College Football spielen.

Davon war zumindest sein Großvater Archie Manning, selbst einst NFL-Quarterback, überzeugt. "Arch wird das nicht machen. Er wird in Texas bleiben", antwortete der 76-Jährige im Interview mit "Texas Monthly" auf die Frage, ob sein Enkel nach der kommenden Saison den Schritt in die NFL wagen werde.

Jetzt hat sich Arch selbst zu der ganzen Debatte geäußert: "Ich weiß nicht, woher er das hat“, sagte Arch Manning bei seinem ersten Treffen mit Reportern seit Mitte Juli. „Er hat mir eine Nachricht geschickt, um sich dafür zu entschuldigen. Zurzeit schaue ich einfach von Tag zu Tag, wie es läuft."

Zwar sorgte Arch Manning in der vergangenen Saison bei den Texas Longhorns stellenweise für Aufsehen, allerdings kommt er bislang auch nur auf zwei Einsätze als Starter und insgesamt 95 Passversuche im College-Football.

Auch einige NFL-Scouts äußerten zuletzt Zweifel an der Reife des potenziell vierten Manning-Quarterbacks in der Liga. Nun steht Manning vor seiner ersten Spielzeit als offizieller Starting-Quarterback der Longhorns.