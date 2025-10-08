Nach einem schwerwiegenden Fehler von Running Back Emari Demercado verlor Head Coach Jonathan Gannon die Nerven. Jetzt greifen die Arizona Cardinals durch.

Sein Ausraster während der NFL-Partie seiner Arizona Cardinals gegen die Tennessee Titans (21:22) am vergangenen Sonntag hat für Head Coach Jonathan Gannon ein teures Nachspiel.

Wie "ESPN" berichtet, belegten die Cardinals ihren Hauptübungsleiter mit einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Dollar. Vorausgegangen war ein verbaler wie auch non-verbaler Wutausbruch gegen Running Back Emari Demercado.

Dieser hatte beim Stand von 21:6 für die Cardinals zu Beginn des letzten Viertels einen sicheren 72-Yards-Touchdown weggeworfen, weil er den Ball bereits vor der Goal-Line fallen ließ.

Da der Ball dennoch in der Endzone landete, gab es Ballbesitz für die Titans. Statt eine Vorentscheidung zugunsten seines Teams herbeizuführen, leitete Demercado damit unfreiwillig das Comeback der Titans ein, das schließlich in deren erstem Sieg münzte.