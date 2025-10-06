American Football
NFL: Jonathan Gannon entschuldigt sich für Ausraster gegen Emari Demercado nach dessen folgenschwerem Fumble
- Aktualisiert: 07.10.2025
- 06:47 Uhr
- ran.de
Die Arizona Cardinals verlieren ein schon gewonnen geglaubtes Spiel gegen die Tennessee Titans. Das raubt Head Coach Jonathan Gannon die Fassung und schlägt Emari Demercado. Nun die entschuldigt er sich.
Es wäre wohl der berühmte Deckel auf dem Spiel gewesen. Doch statt den Tennessee Titans mit einem Rushing Touchdown den nächsten Schlag zu verpassen, verlor Emari Demercado von den Arizona Cardinals an der Endzone das Spielgerät.
Die Folge: Fumble, Touchback, es blieb zu Beginn des Schluss-Viertels beim 21:6. Doch nicht lange, denn für die Titans war dies offenbar der Weckruf. Das zuvor in dieser NFL-Saison sieglose Team verwandelte den Ballbesitz in seinen ersten Touchdown des Abends, ließ einen weiteren und das abschließende Field Goal folgen und feierte noch einen 22:21-Comeback-Erfolg.
NFL: Arizona Cardinals verlieren drittes Spiel in Folge
Für Cardinals Head Coach Jonathan Gannon war das offenbar zu viel. Denn er verlor mit seinem Team nicht nur das dritte Spiel nacheinander, sondern auch die Contenance. Wie auf Videos zu sehen ist, redete er an der Seitenlinie auf Demercado ein und schlug diesem offensichtlich gegen den Oberkörper, als er wütend davonstapfte.
Eine Reaktion des Running Backs, der mit drei Läufen 81 Yards weit kam, ist nicht zu erkennen. Er steht nur wie ein Häufchen Elend da, während ihm O-Liner Paris Johnson brüderlich den Arm auf die Schulter gelegt hat. Sein folgenschwerer Fehler ist ihm offensichtlich nur zu bewusst.
Bereits am Montag entschuldigte sich Gannon für seinen Ausraster: "Ich bin heute morgen aufgewacht und habe mich sehr schlecht gefühlt", sagte er in einer Medienrunde. "Ich habe mich beim Team entschuldigt. Ich muss einen kühlen Kopf bewahren und Probleme lösen, nicht sie kreieren. Es war ein Fehler von mir, einer von vielen, die zu der Niederlage geführt haben."
Demercado über Fumble: "Dafür gibt es keine Entschuldigung"
Nach dem Spiel noch redete sich Gannon den Frust von der Seele. "Offensichtlich sehr enttäuschend. Es fühlte sich an, als hätten wir in allen drei Phasen genug Chancen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen, aber da wir das nicht getan haben, müssen wir alle zusammen einen besseren Job machen", schimpfte der seit 2023 amtierende Coach.
Und weiter: "Ich sage seit drei Spielen das Gleiche. Aber wenn wir unseren Job nicht besser machen, werden wir weiter verlieren. Es geht niemals um ein Play. Es geht niemals um eine Phase. Wir müssen als Kollektiv besser werden und daran werden wir ab morgen arbeiten."
Der geknickte Demercado zeigte sich selbstkritisch: "Ich habe einen Fehler gemacht. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Ich habe den Ball einfach fallen gelassen. Natürlich war es emotional, ein Big Play, aber ich muss einfach smarter sein."
Cardinals: Kyler Murray nimmt Emari Demercado in Schutz
Kyler Murray, dem im dritten Viertel ebenfalls ein Fumble samt Ballverlust unterlief, fühlte mit dem Kollegen: "Ich kenne Emari gut. Ich kenne seinen Charakter und seine Spielintelligenz. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass Emari so etwas tun würde, aber natürlich macht jeder Fehler. Er wird das mit Fassung tragen."
Klar ist: Besserung muss schnell her. Ansonsten geraten die Playoffs zeitig außer Sichtweite. Als nächstes wartet jedoch ein ungleich schwerer Brocken auf die Cardinals: Sie reisen zu einem der heißesten Teams der Liga, den Indianapolis Colts.