Die Atlanta Falcons entscheiden das Rennen um den Sieg in der NFC South. Gleichzeitig feiern die New York Giants einen Sieg, den sie noch bereuen könnten. ran fasst die Spiele von Week 18 zusammen. Tennessee Titans @ Jacksonville Jaguars 7:41 Die Jaguars sichern sich den Titel in der AFC South. Im zweiten Viertel machte Jacksonville frühzeitig alles klar mit zwei Touchdown-Pässen von Quarterback Trevor Lawrence und einem Interception Return Touchdown von Safety Antonio Johnson über 59 Yards, während den Titans kein Zähler in diesem Abschnitt gelang. Lawrence brachte 22 von 30 Pässen an den Mann für insgesamt 255 Passing Yards und drei Scores. Bester Receiver war parker Washington mit fünf Catches für 87 Yards und einen Touchdown. Titans-Playmaker Cam Ward landete im ersten Drive der Partie unglücklich auf seiner rechten Schulter, als er in die Endzone hechtete und einen Touchdown erzielte. Der Rookie verließ das Feld und kehrte nicht mehr zurück. Backup-QB Brandon Allen übernahm und kam auf 17 erfolgreiche Pässe bei 30 Versuchen für 72 Yards und eine Interception. Mehr als die ersten Punkte der Partie brachte Tennessee nicht mehr aufs Scoreboard. Titans @ Jaguars: Die Statistiken zum Spiel

Indianapolis Colts @ Houston Texans 30:38 Die Texans sichern sich durch den Sieg Platz fünf in der AFC. Und das, obwohl einige Starter im Laufe der Partie gebenched wurden, da die "Jags" im Parallelspiel sich den Division-Sieg nicht nehmen ließen. In einer Partie, in der es hin und her ging, konnte Houston 12 Sekunden vor Schluss mit einem Field Goal von Kicker Ka'imi Fairbairn aus 43 Yards mit 32:30 in Führung gehen. Und dann im letzten Spielzug noch einen Fumble Return Touchdown von Defensive Tackle Tommy Togiai über 17 Yards zum Endstand erzielen. Quarterback C.J. Stroud kam auf 14 von 23 erfolgreiche Passversuche, 169 Yards und einen Touchdown. Backup Davis Mills brachte drei von neun Pässen für 36 Yards an. Nach dem kurzweiligen Comeback von Philip Rivers, der seine Schuhe wieder an den Nagel hängt, durfte zum Abschluss der Regular Season Rookie-Quarterback Riley Leonard (21/34 Pässe, 270 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception) für die Colts starten. Wide Receiver Alec Pierce fing vier Pässe für 132 Yards und zwei TDs. Colts @ Texans: Die Statistiken zum Spiel

Dallas Cowboys @ New York Giants 17:34 Die Giants fuhren einen Sieg gegen einen Division-Rivalen ein. Soweit, so gut. Mit Blick auf den Draft 2026 bedeutet dies jedoch schlechte Nachrichten, denn mit 4-13-Bilanz verpasst "Big Blue" einen Pick innerhalb der Top 5. Quarterback Jaxson Dart brachte 22 von 32 Pässen an den Mann für 230 Passing Yards und zwei Touchdowns. Running Back Tyrone Tracy Jr. war nicht zu bremsen, lief bei 18 Rushes für 103 Yards und fing acht Pässe für 56 Yards und einen Touchdown. Receiver Gunner Olszewski fing ebenfalls acht Pässe für 102 Yards. Während die New Yorker in allen Viertel scorten, gelangen den Cowboys nur im ersten und im letzten Abschnitt Punkte. Bei Quarterback Dak Prescott waren sieben von elf Passen erfolgreich für 70 Yards. In der zweiten Halbzeit wurde er für Joe Milton III (7/13 Pässe, 73 Yards, eine Interception) gebenched. Die beiden Running Backs Jaydon Blue und Phil Mafah liefen jeweils in die Endzone. Cowboys @ Giants: Die Statistiken zum Spiel

Cleveland Browns @ Cincinnati Bengals 20:18 Dopellter Grund zur Freude für die Browns. Kicker Andre Szmyt verwandelte mit ablaufender Uhr ein Field Goals aus 43 Yards zum Sieg. Browns Defensive End Myles Garrett musste zuvor lange Zeit warten, brach im vierten Viertel dann aber doch noch den Sack-Rekord innerhalb einer Saison. Mit seinem insgesamt 23 Sacks überholte er Michael Strahan (2001) und T.J. Watt (2021), die jeweils 22.5 erzielt haben. Für Clevelands einzige beide Touchdowns sorgte die Defense vor der Pause mit einem 97 Yards Interception Return TD durch Linebacker Devin Bush Ende des ersten Viertels sowie einem Fumble Return TD durch Cornerback Sam Webb über 47 Yards im anschließenden Drive. Rookie-Playmaker Shedeur Sanders fand bei der Hälfte seiner Passversuche (11 von 22) einen Receiver für 111 Yards. Bengals-Star-Quarterback Joe Burrow (29/39 Pässe, 236 Yards, 3 TDs, 1 INT) wehrte sich gegen die drohende Pleite, am Ende fehlten Cincinnati die bei ihren beiden Touchdowns vor der Pause verpassten Extrapunkte. Die beiden Kicks von Evan McPherson wurde geblockt bzw. gingen rechts vorbei. Die Two Point Conversion zum Ausgleich Ende des vierten Viertels scheiterte ebenfalls. Browns @ Bengals: Die Statistiken zum Spiel

New Orleans Saints @ Atlanta Falcons 17:19 Die Tampa Bay Buccaneers blickten nach ihrem Sieg über die Carolina Panthers gebannt auf diese Partie. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden der Falcons gegen die Saints hätten die "Bucs" die NFC South gewonnen. Atlanta setzte sich jedoch knapp durch und somit standen drei Teams mit 8-9-Bilanz an der Spitze der Division. Grund zum Jubeln haben damit jedoch die Panthers, die erstmal seit 2015 wieder ganz oben stehen und die Playoffs erreichen. Falcons-Quarterback Kirk Cousins gelangen 18 Pässe bei 32 Versuchen für 180 Passing Yards, einen Touchdown und eine Interception. Receiver Drake London fing vier Pässe für 78 Yards und einen TD. Star-Running Back Bijan Robinson erlief bei 15 Rushes nur 33 Yards. Bei den Saints versuchte Tyler Shough viel (23/35 Pässe, 259 Passing Yards, 1 TD, 1 INT), fand sechs verschiedene Spieler für mindestens 23 Yards und erlief sogar einen Touchdown selbst. Saints @ Falcons: Die Statistiken zum Spiel

