Aaron Rodgers wird emotional "Es ist ehrlich gesagt ziemlich emotional", sagte Rodgers und sprach von einem "großartigen Jahr. Ich bin diesen Jungs dankbar und freue mich riesig, nach langer Zeit wieder in den Playoffs zu stehen." Dort stand der Super-Bowl-Sieger von 2010 zuletzt 2021 mit den Green Bay Packers. Pittsburghs Chefcoach Mike Tomlin war erwartungsgemäß voll des Lobes für Rodgers. "Das", betonte er, "war die Vision im Frühling, als wir ihn verpflichtet haben. Deshalb macht man Geschäfte mit einem 42-jährigen Typen, einem 'Kenne ich, habe ich schon gemacht'-Typen mit einem Lebenslauf wie seinem." Rodgers sei nicht nur imstande, mit kniffligen Situationen umzugehen, "er blüht darin auf". Dabei hatte es große Zweifel an der Zusammenarbeit gegeben. Rodgers kam nach zwei völlig missratenen Saisons bei den New York Jets zu den Steelers. Deren Klublegende Terry Bradshaw sprach von einem "Witz" und stänkerte mit einem Verweis auf Rodgers' teils spirituelle Methoden: "Der Kerl muss in Kalifornien bleiben. Geh irgendwo hin, kau auf Baumrinde herum und flüstere den Göttern zu."

