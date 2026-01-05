Rodgers wird emotional
NFL: Aaron Rodgers "dankbar" nach erster Playoff-Teilnahme seit 2021
- Veröffentlicht: 05.01.2026
- 12:49 Uhr
- SID
Die Pittsburgh Steelers ziehen als letztes Team in die Playoffs der NFL ein - dank ihres Quarterback-Oldies. Nach dem dramatischen Erfolg über die Baltimore Ravens äußert sich Aaron Rodgers.
Durch die Katakomben des Acrisure Stadium in Pittsburgh waberte der Rauch der Siegeszigarren. Dann trat Aaron Rodgers aus dem blauen Dunst hervor und grinste.
Er hatte auch allen Grund dazu: In einem bis zur letzten Sekunde dramatischen "Endspiel" um den letzten Platz in den Playoffs der NFL spielte der bereits 42 Jahre alte Quarterback der Steelers, als wäre er wieder mal rechtzeitig in einen Jungbrunnen gefallen.
Beim wilden Schlagabtausch mit den Baltimore Ravens zeigte der Altmeister altbekannte Nervenstärke: 55 Sekunden vor Schluss warf er den entscheidenden Touchdown zum 26:24. Es hätte trotzdem beinahe nicht gereicht: Die Steelers vergaben den Extrapunkt und konnten von Glück reden, dass Baltimores Rookie-Kicker Tyler Loop mit der letzten Aktion des Alles-oder-nichts-Spiels ein Field Goal aus 44 Yards und damit den Playoff-bringenden Sieg für die Ravens verschoss.
Aaron Rodgers wird emotional
"Es ist ehrlich gesagt ziemlich emotional", sagte Rodgers und sprach von einem "großartigen Jahr. Ich bin diesen Jungs dankbar und freue mich riesig, nach langer Zeit wieder in den Playoffs zu stehen." Dort stand der Super-Bowl-Sieger von 2010 zuletzt 2021 mit den Green Bay Packers.
Pittsburghs Chefcoach Mike Tomlin war erwartungsgemäß voll des Lobes für Rodgers. "Das", betonte er, "war die Vision im Frühling, als wir ihn verpflichtet haben. Deshalb macht man Geschäfte mit einem 42-jährigen Typen, einem 'Kenne ich, habe ich schon gemacht'-Typen mit einem Lebenslauf wie seinem." Rodgers sei nicht nur imstande, mit kniffligen Situationen umzugehen, "er blüht darin auf".
Dabei hatte es große Zweifel an der Zusammenarbeit gegeben. Rodgers kam nach zwei völlig missratenen Saisons bei den New York Jets zu den Steelers. Deren Klublegende Terry Bradshaw sprach von einem "Witz" und stänkerte mit einem Verweis auf Rodgers' teils spirituelle Methoden: "Der Kerl muss in Kalifornien bleiben. Geh irgendwo hin, kau auf Baumrinde herum und flüstere den Göttern zu."
Externer Inhalt
Video - Highlights: Kicker-Drama! Showdown in letzter Sekunde
Aaron Rodgers ist "der beste Typ für diesen Moment"
Es kam anders, Rodgers führte Pittsburgh vor den favorisierten Ravens zum ersten Divisionstitel seit 2020. "Genau deshalb ist er hier. Das ist der beste Typ in der NFL für diesen Moment", sagte Pass Rusher T.J. Watt und ergänzte: "Ihn auf so großer Bühne liefern zu sehen, war unglaublich."
In den Playoffs warten in der Nacht auf den 13. Januar (2:20 Uhr) zunächst die Houston Texans, die Steelers sind auf dem Weg zum Super Bowl trotz Rodgers krasser Außenseiter. Nur die Carolina Panthers liegen bei den Buchmachern weiter hinten.
Egal, meinte Wide Receiver Calvin Austin. "Am Ende des Tages haben wir Coach T und (die Nummer) 8." Also Rodgers. Sein Fazit lautet: "Wir haben also immer eine Chance."