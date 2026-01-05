ran zeigt, wie es für die deutschen NFL-Spieler um Superstar Amon-Ra St. Brown in Woche 18 lief. Der letzte Spieltag der regulären NFL-Saison 2025 ist vorbei, damit absolvierten auch die beiden deutschen Profis Amon-Ra St. Brown und Brandon Coleman ihre finalen Saisonspiele. Beide schafften es mit ihren Teams nicht in die Playoffs. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Im wöchentlichen Report halten wir euch auf dem Laufenden, wie die Performances der deutschen Athleten in der besten Football-Liga der Welt aussehen. ran zeigt die Leistungen der Deutschen in Week 18.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Gelungener Saisonabschluss für Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions! Die Lions gewannen das Duell beim Division-Rivalen Chicago Bears mit 19:16 und verhagelten dem früheren Lions-Offensive-Coordinator Ben Johnson die Laune vor dessen Playoff-Start. Großen Anteil am Sieg hatte erneut St. Brown, der mit 139 Receiving Yards die meisten aller Spieler der Partie sammelte. Insgesamt 15-mal wurde der Deutsch-Amerikaner von Quarterback Jared Goff angeworfen, elf Bälle fing er. Höhepunkt war ein 30-Yards-Catch des 26-Jährigen gut fünf Minuten vor der Halbzeit. Die Playoffs waren für Detroit und St. Brown schon vor dem Spiel kein Thema mehr, doch von mangelnder Motivation war nichts zu sehen. Der Receiver beendete die Saison mit 1.401 Receiving Yards und damit mit dem zweithöchsten Wert seiner NFL-Karriere. Ligaweit landete er auf Rang fünf. Auch seine elf Touchdowns überbot er zuvor nur einmal in seiner Laufbahn. Trotz einer insgesamt enttäuschenden Saison für die Lions unterstrich St. Brown seinen Status als einer der Top-Receiver der Liga.

NFL-Highlights: Lions-Kicker vermiest Bears-Comeback

Brandon Coleman (Washington Commanders) In Abwesenheit des verletzten Laremy Tunsil spielte sich Brandon Coleman in den vergangenen Wochen zurück in die Offensive Line der Washington Commanders, nachdem er früh in der Saison gebencht worden war. Auch im Saisonfinale bei den Philadelphia Eagles spielte Coleman jeden Offensiv-Snap - und durfte zum Abschluss immerhin noch einen Sieg bejubeln! Mit einem 24:17 in Philadelphia verabschiedeten sich die Commanders in den Urlaub. Der 25 Jahre alte Coleman kam erneut als Left Tackle zum Einsatz und spielte insgesamt 69 Snaps. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern in der O-Line ließ er die Defense der Eagles nicht zu Quarterback Josh Johnson vor, der kein einziges Mal gesackt wurde. Für Coleman endet damit sein zweites NFL-Jahr trotz der zwischenzeitlichen Probleme versöhnlich. In der Offseason und mit Beginn der Vorbereitung wird es für den 25-Jährigen, der in Berlin aufgewachsen ist, darum gehen, sich weiter zu verbessern und seinen Platz dauerhaft zu sichern.

NFL-Highlights: Eagles verpassen Playoff-Sprung

Jakob Johnson (Houston Texans) Nach dem Sieg der Houston Texans in Woche 14 gegen die Kansas City Chiefs hatte die Franchise Jakob Johnson, der sich zuletzt von einer Oberschenkelverletzung erholte, entlassen. Doch der Deutsche ist zurück. Johnson unterzeichnete bei den Texans einen neuen Deal - wenn auch nicht für den aktiven Kader, sondern als Teil des Practice Squads. Im Podcast "Football O'Clock" hatte der 30-Jährige wenig später verraten, dass genau dies der Plan der Texans gewesen sei. So wurde Johnson im Gespräch mit General Manager Nick Caserio mitgeteilt, dass die Franchise nach seiner Entlassung plane, ihn wieder ins Practice Squad aufzunehmen. Zuvor durchlief Johnson den "Waiver Wire", bei dem ihn die 31 anderen NFL-Franchises für ihr Team hätten auswählen können. Da dies nicht der Fall war, wurde Johnson zum Free Agent und konnte somit für einen Platz im Practice Squad der Texans unterschreiben. In den finalen Spielen der Saison stand Johnson entsprechend nicht mehr im aktiven Kader, auch nicht beim 38:30 gegen die Indianapolis Colts in Week 18.

NFL-Highlights: Texans-Defense liefert wildes Play zum Sieg

