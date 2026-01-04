NFL: Myles Garrett von den Cleveland Browns stellt neuen Sack-Rekord auf

Sein Name steht nun in den Geschichtsbüchern der NFL: Defensive End Myles Garrett von den Cleveland Browns ist der Spieler mit den meisten Sacks in einer Saison.

Am letzten Spieltag hat er es doch noch geschafft: Defensive End Myles Garrett von den Cleveland Browns gelang im Spiel gegen die Cincinnati Bengals der 23. Sack dieser Spielzeit und stellte damit einen NFL-Rekord auf.

Noch nie zuvor sind einem Verteidiger in dieser Liga so viele Sacks in einer Spielzeit geglückt.

Etwa fünf Minuten vor Ende des vierten Viertels brachte Garrett Bengals-Quarterback Joe Burrow zu Fall.

Er übertraf damit Michael Strahan (2001) und T.J. Watt (2021), die es beide auf 22,5 Sacks in einer Saison gebracht haben.