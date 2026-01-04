american football
NFL: Myles Garrett von den Cleveland Browns stellt neuen Sack-Rekord auf
- Veröffentlicht: 04.01.2026
- 21:43 Uhr
Sein Name steht nun in den Geschichtsbüchern der NFL: Defensive End Myles Garrett von den Cleveland Browns ist der Spieler mit den meisten Sacks in einer Saison.
Am letzten Spieltag hat er es doch noch geschafft: Defensive End Myles Garrett von den Cleveland Browns gelang im Spiel gegen die Cincinnati Bengals der 23. Sack dieser Spielzeit und stellte damit einen NFL-Rekord auf.
Noch nie zuvor sind einem Verteidiger in dieser Liga so viele Sacks in einer Spielzeit geglückt.
Etwa fünf Minuten vor Ende des vierten Viertels brachte Garrett Bengals-Quarterback Joe Burrow zu Fall.
Er übertraf damit Michael Strahan (2001) und T.J. Watt (2021), die es beide auf 22,5 Sacks in einer Saison gebracht haben.
NFL: Myles Garrett wird von seinen Browns-Teamkollegen gefeiert
Garrett war nach dieser historischen Tat der gefeierte Mann bei den Brown uns wurde von jedem einzelnen Teamkollegen gefeiert.
"Bei jedem Spiel bin ich beeindruckt von dem, was er leisten kann und wie besonders er ist, aber dieses Jahr war es definitiv etwas ganz Besonderes", lobte Jacques Cesaire, Trainer der Defensive Line, den 30-Jährigen.