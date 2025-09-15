NFL: Atlanta Falcons schlagen schwache Minnesota Vikings in Field-Goal-Schlacht

Die Atlanta Falcons feiern am zweiten Spieltag ihren ersten Saisonsieg. Bei den Minnesota Vikings gewinnt das Team von Head Coach Raheem Morris in einer Field-Goal-Schlacht mit 22:6.

Quarterback Michael Penix und die Atlanta Falcons bejubeln nach der bitteren 20:23-Niederlage am ersten Spieltag gegen die Tampa Bay Buccaneers in Woche zwei ihren ersten Saisonsieg. In einer zähen Partie war Kicker Parker Romo mit fünf Field Goals letztlich der Spieler des Spiels und erzielte beim 22:6 gegen die Minnesota Vikings die meisten Punkte.

Bei den Falcons überzeugte offensiv vor allem Bijan Robinson, der auf 168 Total Yards kam. Penix gab mit 13 von 21 angebrachten Pässen für 135 Yards lediglich den Game Manager. Atlanta bewegte den Ball über das gesamte Spiel gut, geriet allerdings in der Redzone immer wieder ins Stocken und erzielte so den einzigen Touchdown des Spiels erst kurz vor Schluss, als die Begegnung bereits entschieden war. Tyler Allgeier lief den Ball aus fünf Yards zum Endstand in die Endzone.