Die Atlanta Falcons ziehen die Reißleine bei Star-Quarterback Kirk Cousins. Ein Rookie übernimmt die Rolle als Starter.

Die Atlanta Falcons nehmen einen Wechsel auf der Quarterback-Position vor.

Die Falcons, die bei einer Bilanz von 7-7 stehen und noch immer im Kampf um die NFL-Playoffs sind, gaben bekannt, dass sie den erfahrenen Kirk Cousins benchen und den Rookie-Erstrunden-Pick Michael Penix Jr. in Woche 16 als Starter einsetzen.

Der 36-jährige Cousins, der einen Vierjahresvertrag über 180 Millionen Dollar mit 100 Millionen Dollar Garantie in der Offseason unterzeichnete, hat in den vergangenen fünf Spielen neun Interceptions und nur einen Touchdown-Pass geworfen. Mit 16 Interceptions führt er die NFL unrühmlich an.

"Nach Prüfung haben wir die Entscheidung getroffen, dass Michael Penix künftig der Starting Quarterback der Atlanta Falcons sein wird", sagte Falcons-Head-Coach Raheem Morris in einer Erklärung. "Dies war eine Football-Entscheidung und wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, das Team auf das Spiel am Sonntag gegen die New York Giants vorzubereiten."