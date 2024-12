NFL - Atlanta Falcons: Kirk Cousins spricht über seine Degradierung

Kirk Cousins wurde von den Atlanta Falcons auf die Bank gesetzt. Der erfahrene NFL-Spieler nimmt es mit Fassung und zeigt sich einsichtig. Die Atlanta Falcons haben die Reißleine gezogen und ihren hoch bezahlten Quarterback Kirk Cousins auf die Bank versetzt. Nachvollziehbar - findet auch Cousins selbst. "Das ist Profi-Football, und es gibt einen Standard, den ich von mir selbst erwarte, den das Team von mir erwartet, und den habe ich leider ich nicht konsequent genug erreicht", zeigt sich der 36-Jährige gegenüber "ESPN" einsichtig. Cousins akzeptiert seine Degradierung, wolle sich jedoch für ein mögliches Comeback bereithalten. Bis dahin übernimmt Rookie und Erstrundenpick Michael Penix, den die Falcons vor dieser NFL-Saison an Position 8 in der ersten Runde gedraftet hatten. Seinen bisherigen Ersatzmann wolle Cousins nun voll unterstützen. "Ich werde Mike unterstützen und versuchen, unserem Team zu helfen, die letzten drei Spiele zu gewinnen, um in die Playoffs zu kommen, und nur darum geht es", so Cousins. Der Routinier habe am Telefon von seiner Degradierung erfahren. Unmittelbar danach habe er Penix angerufen, erzählt Cousins. "Ich wollte ihn nur wissen lassen, dass ich in seiner Ecke stehe, ihn unterstütze und versuche, ihm auf jede erdenkliche Weise zu helfen", so der Quarterback. Auf die Frage, warum er diesen Anruf tätigte, erwiderte Cousins nur, er wolle den Elefanten im Raum gleich ansprechen.

Penix selbst habe laut "ESPN" beim Einkaufen von seiner neuen Rolle erfahren. "Wie man sich vorstellen kann, war ich nervös und aufgeregt, aber ich bin sehr froh, dass ich in dieser Position bin und die Chance habe, in diesem Team zu sein", so der junge Quarterback.

