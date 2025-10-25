American Football
NFL - Baltimore Ravens: Head Coach John Harbaugh reagiert auf Verwirrung um Lamar Jackson
- Aktualisiert: 27.10.2025
- 10:09 Uhr
- Chris Lugert
Lamar Jackson fehlte den Ravens auch im Spiel gegen die Bears. Die NFL leitete wegen der Informationspolitik des Teams eine Untersuchung ein. Nun reagiert Ravens-Coach John Harbaugh auf die Verwirrung.
Groß war die Hoffnung der Baltimore Ravens, nach ihrer Bye Week mit dem dann - so der Plan - wieder genesenen Quarterback Lamar Jackson das Feld in der NFL von hinten aufrollen zu können.
Nach zahlreichen Verletzungen wichtiger Schlüsselspieler um Jackson kassierten die Ravens vier Niederlagen in Folge und standen mit einer Bilanz von 1-5 im Kampf um die Playoffs bereits mit dem Rücken zur Wand.
Doch auch in Woche acht gegen die Chicago Bears am Sonntag konnte Jackson aufgrund seiner Oberschenkelverletzung nicht mitwirken.
Zumindest sportlich hatte sein Fehlen keine negativen Auswirkungen. Denn Jacksons Ersatz Tyler Huntley führte die Ravens zu einem 30:16-Sieg gegen die Chicago Bears.
Dennoch könnte die Personalie Jackson noch ein Nachspiel für die Franchise aus Baltimore haben. Denn die NFL leitete wegen Unstimmigkeiten, was den Verletzungsstatus von Jackson angeht, eine Untersuchung ein.
Im Detail geht es darum, dass der Quarterback am Samstag im offiziellen Injury Report der Ravens von "questionable" auf "out" heruntergestuft wurde, obwohl er am Freitag eine komplette Einheit absolviert hatte und entsprechend als "Full Participant" deklariert wurde.
Harbaugh reagiert auf Verwirrung um Jackson
Am Samstag wurde dann im Zuge der offiziellen Verkündung von Jacksons Ausfall der Eintrag nachträglich korrigiert - auf "Limited Participation" - er habe also nur Teile des Trainings mitgemacht.
Nach dem Spiel gegen die Bears entschuldigte sich Ravens-Coach John Harbaugh für die entstandene Verwirrung. "Es war wirklich ein Fehler", sagte er: "Ich kann Ihnen versichern: Niemand versucht, etwas zu verbergen. Damit lässt sich kein Vorteil erzielen."
Ob die NFL das auch so sieht, ist fraglich.
Wie Liga-Insider Ian Rapoport berichtete, hatte die NFL aufgrund dieser Unstimmigkeit eine formelle Untersuchung gegen die Ravens eingeleitet. Dies sei bei derartigen Änderungen aber standardmäßig der Fall.
NFL: Quarterback-Situationen der Teams - Kirk Cousins ersetzt Michael Penix Jr.
Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams
Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 26. Oktober 2025)
Atlanta Falcons
Die Atlanta Falcons müssen im Heimspiel gegen die Miami Dolphins auf Michael Penix Jr. verzichten, der an einer Knochenprellung im linken Knie laboriert. Daher übernimmt Kirk Cousins, der bislang nur beim 0:30 bei den Carolina Panthers zum Einsatz kam.
• Starter: Kirk Cousins (im Bild)
• Backup: ?
• Practice Squad: Easton Stick
• Verletzt: Michael Penix Jr., Emory Jones
Baltimore Ravens
Das Spiel gegen die Chicago Bears kommt für Lamar Jackson noch zu früh, Wie die Baltimore Ravens bekanntgaben, wird der Star-Quarterback eine dritte Partie wegen Oberschenkelproblemen verpassen. Für ihn übernimmt Tyler Huntley. Jacksons Rückkehr soll laut "ESPN" im Thursday Night Game bei den Miami Dolphins steigen.
• Starter: Tyler Huntley (im Bild)
• Backup: Cooper Rush
• Verletzt: Lamar Jackson
Carolina Panthers
Die Panthers müssen gegen die Buffalo Bills in Woche 8 ohne Bryce Young auskommen. Wegen einer Knöchelverletzung konnte er die ganze Woche nicht trainieren. Somit startet Andy Dalton.
• Starter: Andy Dalton (im Bild)
• Backup: Hendon Hooker
• Verletzt: Bryce Young
New York Jets
Justin Fields wurde in Week 7 gegen die Carolina Panthers in der Halbzeit gebenched und durch Tyrod Taylor ersetzt. Laut NFL-Insider Tom Pelissero wird er aber auch im Spiel bei den Cincinnati Bengals auflaufen, was Head Coach Aaron Glenn lange offen gelassen hatte. Denn Taylor fällt wegen einer Knieverletzung aus, wie Brian Costello von der "New York Post" berichtet. Fields ist angezählt, nachdem es zuletzt auch Kritik von Owner Woody Johnson setzte.
• Starter: Justin Fields (im Bild)
• Backup: Brady Cook
• Practice Squad: Brady Cook (Rookie)
• Verletzt: Tyrod Taylor
Washington Commanders
Die Commanders müssen auf Jayden Daniels verzichten. Der 24-Jährige laboriert laut "ESPN" an einer Oberschenkelverletzung und verpasst damit das Monday Night Game gegen die Kansas City Chiefs. Marcus Mariota übernimmt die Starterrolle. Demnach soll Daniels aber nicht länger ausfallen, die Franchise wolle aber offenbar kein Risiko eingehen.
• Starter: Marcus Mariota
• Backup: Josh Johnson
• Verletzt: Jayden Daniels (im Bild)
Arizona Cardinals
Aufgrund einer Verstauchung im Mittelfuß musste Kyler Murray bei den Cardinals zuletzt zweimal zuschauen. In seiner Abwesenheit übernahm Jacoby Brissett. Wann Murray zurückkehrt, ist aktuell offen.
• Starter: Jacoby Brissett
• Backup: Kyler Murray (im Bild)
• Practice Squad: Kedon Slovis
Buffalo Bills
• Starter: Josh Allen (im Bild)
• Backup: Mitch Trubisky
• Practice Squad: Shane Buechele
Chicago Bears
• Starter: Caleb Williams (im Bild)
• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent
Cincinnati Bengals
• Starter: Joe Flacco (im Bild)
• Backup: Jake Browning
• Practice Squad: Sean Clifford, Brett Rypien
• Verletzt: Joe Burrow
Cleveland Browns
• Starter: Dillon Gabriel (Rookie, im Bild)
• Backups: Shedeur Sanders (Rookie)
• Practice Squad: Bailey Zappe
• Verletzt: Deshaun Watson
Dallas Cowboys
• Starter: Dak Prescott (im Bild)
• Backup: Joe Milton III
• Practice Squad: Will Grier
Denver Broncos
• Starter: Bo Nix (im Bild)
• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger
Detroit Lions
• Starter: Jared Goff (im Bild)
• Backup: Kyle Allen
• Practice Squad: C.J. Beathard
Green Bay Packers
• Starter: Jordan Love (im Bild)
• Backup: Malik Willis
• Practice Squad: Clayton Tune
Houston Texans
• Starter: C.J. Stroud (im Bild)
• Backups: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie)
Indianapolis Colts
• Starter: Daniel Jones (im Bild)
• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie)
Jacksonville Jaguars
• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)
• Backup: Nick Mullens
• Practice Squad: Carter Bradley
Kansas City Chiefs
• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)
• Backups: Gardner Minshew
• Practice Squad: Chris Oladokun
Las Vegas Raiders
• Starter: Geno Smith (im Bild)
• Backup: Kenny Pickett
• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie)
• Verletzt: Aidan O'Connell
Los Angeles Chargers
• Starter: Justin Herbert (im Bild)
• Backup: Trey Lance
• Practice Squad: DJ Uiagalelei
Los Angeles Rams
• Starter: Matthew Stafford (im Bild)
• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett
Miami Dolphins
• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)
• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie)
Minnesota Vikings
• Starter: Carson Wentz (im Bild)
• Backup: Desmond Ridder, Max Brosmer (Rookie)
• Verletzt: J.J. McCarthy
New England Patriots
• Starter: Drake Maye (im Bild)
• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito
New Orleans Saints
• Starter: Spencer Rattler (im Bild)
• Backup: Tyler Shough (Rookie)
• Practice Squad: Jake Haener
New York Giants
• Starter: Jaxson Dart (Rookie, im Bild)
• Backups: Russell Wilson, Jameis Winston
Philadelphia Eagles
• Starter: Jalen Hurts (im Bild)
• Backups: Tanner McKee, Sam Howell
• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie)
Pittsburgh Steelers
• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)
• Backup: Mason Rudolph
• Practice Squad: Logan Woodside
• Verletzt: Will Howard (Rookie), Skylar Thompson
San Francisco 49ers
• Starter: Mac Jones
• Practice Squad: Adrian Martinez
• Verletzt: Brock Purdy (im Bild), Kurtis Rourke (Rookie)
Seattle Seahawks
• Starter: Sam Darnold (im Bild)
• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock
Tampa Bay Buccaneers
• Starter: Baker Mayfield (im Bild)
• Backup: Teddy Bridgewater
• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie)
Tennessee Titans
• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)
• Backup: Brandon Allen
• Practice Squad: Trevor Siemian
• Verletzt: Will Levis
Die Ravens hatten vor dem Spiel gegen die Bears bereits Stellung bezogen und erklärten, warum sie Jacksons Trainingsteilnahme zweimal unterschiedlich bewerteten. "Im Vorfeld des Sonntagsspiels gegen die Bears war Lamar Jackson bei der gesamten Trainingseinheit am Freitag anwesend und hat komplett daran teilgenommen", teilten die Ravens mit.
Allerdings: "Gemäß einer weiteren Bewertung und nach Rücksprache mit dem Ligabüro haben wir unseren Bericht bezüglich seiner Trainingsteilnahme angepasst, da Lamar keine Spielzüge mit den Startern trainiert hat."
Externer Inhalt
NFL achtet auf Genauigkeit des Injury Reports
Wie Rapoport berichtete, trainierte Jackson stattdessen mit dem Scouting Team, was ein Anzeichen dafür ist, dass er noch eine Woche von der Rückkehr in ein offizielles NFL-Spiel entfernt ist. Den NFL-Vorgaben entsprechend hätte Jackson also nie mit einer "Full Participation" bedacht werden dürfen.
Ob und welche Sanktionen den Ravens jetzt womöglich drohen könnten, ist offen.
Die NFL achtet sehr darauf, dass Teams bei Verletzungen ihrer Spieler und deren Meldung akkurat vorgehen. Dabei geht es auch um die Thematik der Sportwetten, im konkreten Fall macht es einen erheblichen Unterschied, ob die Ravens mit Jackson oder - wie geschehen - mit Tyler Huntley antraten.
Galten die Ravens am Samstag vor der Korrektur von Jacksons Status noch als klarer Favorit bei den Buchmachern, haben sich die Quoten danach deutlich angenähert.
Dass die Ravens dennoch gewannen, ist eine andere Geschichte.