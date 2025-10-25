Nach NBA-Skandal: NFL erinnert Spieler an Wettregeln

Nachdem zwei Verhaftungen wegen Glücksspiels die NBA erschütterten, hat nun auch die NFL reagiert: An die Teams und Spieler ging nun eine Erinnerung an die Wettregeln. Es drohen harte Strafen. Im US-Sport schlugen die Verhaftungen von NBA-Coach Chauncey Billups (Portland Trail Blazers) und NBA-Spieler Terry Rozier (Miami Heat) hohe Wellen. Die Beschuldigung lautet Verschwörung zum elektronischen Betrug und Verschwörung zur Geldwäsche. Inzwischen sind beide gegen Kaution wieder auf freiem Fuß, ihre Reisepässe einkassiert. Die Verdächtigen müssen sich vor einem Bundesgericht in New York verantworten. Die Highlights der NFL auf Joyn Auch die NFL reagierte auf den Skandal: In einer Mitteilung an Teamverantwortliche wie General Manager und Head Coaches erinnerte sie an die Wett- und Glücksspielregularien. "Spieler sollten daran erinnert werden, dass es ihnen verboten ist, an jeglicher Form von illegalem Glücksspiel teilzunehmen oder es zu ermöglichen – egal ob Sportwetten, Casino-Spiele oder anderes", heißt es in dem Schreiben, das am Freitag verschickt wurde.

NFL: Lange Sperre bei Wetten auf eigenes Team Insbesondere drei Formen des Glücksspiels seien verboten: "1. Das Platzieren von Wetten auf NFL-Football. 2. Ein NFL-Spiel oder -Event zu manipulieren oder zu versuchen, einen Spielzug oder anderen Aspekt eines NFL-Spiels zu manipulieren. 3. Vertrauliche, nicht öffentliche Informationen über ein NFL-Spiel, einen NFL-Spieler oder ein NFL-Ereignis an Dritte weiterzugeben." Außerdem müssen Spieler, die mindestens 10.000 Dollar Spielschulden angehäuft haben, dies melden, um sich nicht für Wettmanipulation angreifbar zu machen. Zudem erinnerte die Liga an die Konsequenzen bei Regelbrüchen: Diese führen zu "substanziellen Strafen von Sperren bis zum endgültigen Ausschluss aus der NFL". So würden Wetten auf ein Spiel des eigenen Teams für Spieler zu einer Sperre von mindestens zwei Jahren führen.

