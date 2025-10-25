Anzeige
Die Highlights der NFL auf Joyn

Nach NBA-Skandal: NFL erinnert Spieler an Wettregeln

  • Aktualisiert: 25.10.2025
  • 10:20 Uhr
  • ran.de

Nachdem zwei Verhaftungen wegen Glücksspiels die NBA erschütterten, hat nun auch die NFL reagiert: An die Teams und Spieler ging nun eine Erinnerung an die Wettregeln. Es drohen harte Strafen.

Im US-Sport schlugen die Verhaftungen von NBA-Coach Chauncey Billups (Portland Trail Blazers) und NBA-Spieler Terry Rozier (Miami Heat) hohe Wellen.

Die Beschuldigung lautet Verschwörung zum elektronischen Betrug und Verschwörung zur Geldwäsche. Inzwischen sind beide gegen Kaution wieder auf freiem Fuß, ihre Reisepässe einkassiert. Die Verdächtigen müssen sich vor einem Bundesgericht in New York verantworten.

Auch die NFL reagierte auf den Skandal: In einer Mitteilung an Teamverantwortliche wie General Manager und Head Coaches erinnerte sie an die Wett- und Glücksspielregularien.

"Spieler sollten daran erinnert werden, dass es ihnen verboten ist, an jeglicher Form von illegalem Glücksspiel teilzunehmen oder es zu ermöglichen – egal ob Sportwetten, Casino-Spiele oder anderes", heißt es in dem Schreiben, das am Freitag verschickt wurde.

Anzeige
Anzeige

NFL: Lange Sperre bei Wetten auf eigenes Team

Insbesondere drei Formen des Glücksspiels seien verboten: "1. Das Platzieren von Wetten auf NFL-Football. 2. Ein NFL-Spiel oder -Event zu manipulieren oder zu versuchen, einen Spielzug oder anderen Aspekt eines NFL-Spiels zu manipulieren. 3. Vertrauliche, nicht öffentliche Informationen über ein NFL-Spiel, einen NFL-Spieler oder ein NFL-Ereignis an Dritte weiterzugeben."

Außerdem müssen Spieler, die mindestens 10.000 Dollar Spielschulden angehäuft haben, dies melden, um sich nicht für Wettmanipulation angreifbar zu machen.

Zudem erinnerte die Liga an die Konsequenzen bei Regelbrüchen: Diese führen zu "substanziellen Strafen von Sperren bis zum endgültigen Ausschluss aus der NFL". So würden Wetten auf ein Spiel des eigenen Teams für Spieler zu einer Sperre von mindestens zwei Jahren führen.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Die Highlights der NFL auf Joyn

  • Week 8 im Überblick

  • Deutscher NFL-Spieler Julius Welschof im Interview: So tickt Aaron Rodgers

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Mehrere Wettskandale in den vergangenen Jahren

In den vergangenen fünf Jahren kam es mehrfach zu NFL-Sperren wegen Glücksspiels: Calvon Ridley musste die Saison 2022 aussetzen, weil er auf Spiele gewettet hatte. Darunter waren auch Partien seines damaligen Teams, der Atlanta Falcons.

Jameson Williams wurde 2023 für vier Spiele gesperrt, nachdem er im Teamhotel der Detroit Lions auf College-Football-Spiele gewettet hatte.

Isaiah Rodgers, Rashod Berry und Demetrius Taylor wurden für die Saison 2023 gesperrt, nachdem sie auf dem Teamgelände der Indianapolis Colts Sportwetten auf ihr Team abgeschlossen hatten.

Im gleichen Jahr erhöhte die NFL die Mindestdauer einer Suspendierung in derartigen Fällen von einem auf zwei Jahre.

Mehr News und Videos
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 25.10.2025
  • 11:10 Uhr
Detroit Lions v Green Bay Packers
News

NFL: Darum fangen die Spiele am Sonntag früher an

  • 25.10.2025
  • 10:32 Uhr

NFL: Aaron Rodgers vs Green Bay Packers - erstes Spiel gegen die alte Liebe

  • Video
  • 05:49 Min
  • Ab 0
Die Steelers sind erst Rodgers dritte Mannschaft
News

"Unglaubliche Präsenz:" Welschof schwärmt von Ikone Rodgers

  • 25.10.2025
  • 06:34 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at New York Giants Oct 9, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) leaves the injury tent during th...
News

NFL gibt bekannt: Heftige Geldstrafen gegen Giants-Stars

  • 24.10.2025
  • 22:13 Uhr

NFL-Insider sieht Wandel bei Aaron Rodgers: "Hat sich geändert"

  • Video
  • 05:49 Min
  • Ab 0

NFL: Das schönste Jersey jedes Teams im ran-Ranking

  • Video
  • 03:40 Min
  • Ab 0
Trading Kandidaten
News

Trade-Deadline nähert sich: Welche Spieler wechseln die Teams?

  • 24.10.2025
  • 17:21 Uhr
Pittsburgh Steelers
News

Welschof im Interview: So tickt Aaron Rodgers

  • 24.10.2025
  • 17:08 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 24.10.2025
  • 16:22 Uhr