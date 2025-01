NFL - Baltimore Ravens: Kühne Ansage von Lamar Jackson

Die Ravens empfangen in der Wild Card Round in der Nacht zu Sonntag (ab 2:00 Uhr im Liveticker) die Pittsburgh Steelers. Die Ravens gehören zu den Favoriten auf den Super-Bowl-Sieg, Jackson gilt zudem als heißer MVP-Kandidat.

Doch das soll dann erst der Anfang sein. "Ich möchte die Nummer 8 und die Nummer 1 in den Ruhestand schicken. Ich möchte einen Super Bowl mit der Nummer 8 gewinnen und dann zurückkommen und dasselbe mit der Nummer 1 tun", sagte Jackson.

"Wenn wir den Super Bowl gewinnen, nehme ich die Nummer 1", kündigte der Spielmacher der Baltimore Ravens im "The Lounge Podcast" im Erfolgsfall den Wechsel seiner Rückennummer an.

Lamar Jackson denkt noch vor dem Start der NFL -Playoffs an die Zukunft. An eine extrem erfolgreiche.

Das Wichtigste in Kürze

Doch nicht wenige Fans wiesen auf den Unterschied zwischen dem Regular-Season-Jackson und dem Playoff-Jackson hin.

Denn während der 28-Jährige die Ravens zum fünften Mal in die Playoffs geführt hat, konnte er in der Postseason bislang erst ein Spiel gewinnen. Im vergangenen Jahr scheiterten die Ravens im Championship Game an den Kansas City Chiefs.

"Du musst erst mehr als ein Playoff-Spiel in einer Saison gewinnen, Lamar. Kleine Schritte", schrieb ein Nutzer auf X.