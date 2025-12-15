NFL
NFL: Änderung der Catch-Regel – Diskussionen in der Liga gehen weiter
- Aktualisiert: 15.12.2025
- 14:02 Uhr
- ran.de
Die NFL hat die Catch-Regel nach dem umstrittenen Spiel zwischen Ravens und Steelers angepasst. Doch das sorgt für neue Diskussionen.
Ab wann gilt ein Ball als gefangen? Kaum eine Regel in der NFL sorgt für so viele Diskussionen wie die Catch-Regel.
Noch in Woche 14 stand sie wieder im Mittelpunkt: Beim Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Pittsburgh Steelers wurde ein vermeintlicher Touchdown von Tight End Isaiah Likely nach Videobeweis aberkannt.
- Cowboys-Owner Jerry Jones nach Pleite am Boden: "Das habe ich nicht erwartet"
- Comeback von High School Coach Philip Rivers: Was für seine Schüler "das Schlimmste" war
Likely fing den Pass in der Endzone, kontrollierte den Ball und setzte zwei Schritte. Noch bevor er einen dritten Schritt auf den Boden setzen konnte, schlug Steelers-Cornerback Joey Porter Jr. den Ball heraus.
Die Schiedsrichter gaben zunächst Touchdown, nahmen die Entscheidung nach Replay Review jedoch zurück. Begründung: Likely habe den Catch-Prozess nicht vollständig abgeschlossen.
NFL: Catch-Regel sorgt für Frust
Ravens-Head-Coach John Harbaugh zeigte sich nach dem Spiel frustriert. Die Catch-Regel sei aktuell "so klar wie Schlamm".
Der NFL-Offizielle Walt Anderson erklärte die Entscheidung später im "NFL Network". Demnach müsse ein Catch drei Elemente erfüllen: Kontrolle über den Ball, zwei Füße oder ein anderes Körperteil im Feld und eine sogenannte "gemeinsame Handlung des Spiels".
Gerade dieser letzte Punkt ist entscheidend – und umstritten. Laut Regelbuch kann ein solcher footballtypischer Akt unter anderem ein dritter Schritt, das Vorstrecken des Balls oder das Abwehren eines Gegners sein.
"Bevor dieser dritte Schritt den Boden berührt, wird der Ball herausgeschlagen – deshalb ist der Pass unvollständig", erklärte Anderson zur Likely-Szene. Der dritte Schritt gelte nun als entscheidender "football move", also als Handlung, die den Catch-Prozess abschließt.
Externer Inhalt
NFL: Dallas Cowboys faken Field Goal - mit Erfolg!
NFL-Catch-Rule: Kritiker sprechen von stiller Regeländerung
Viele Beobachter sehen darin eine stille, aber klare Regeländerung. Der frühere Spielraum – etwa durch das Vorstrecken des Balls oder das Abwehren eines Gegners – spielt in der aktuellen Auslegung kaum noch eine Rolle.
NFL-Insider Mike Florio kritisierte die Entwicklung deutlich. Die Liga habe beschlossen, Catch-Entscheidungen fast ausschließlich an drei Füßen auf dem Boden festzumachen und andere im Regelbuch genannte Kriterien zu ignorieren.
- Verletzungs-Parallelen zwischen Patrick Mahomes und Tom Brady - aber ein entscheidender Unterschied
- Kommentar: Kansas City Chiefs müssen von den Patriots und Brady lernen
Die NFL betont, mit der neuen Drei-Schritte-Logik für mehr Klarheit sorgen zu wollen. Kritiker sehen jedoch das Gegenteil: eine vereinfachte, aber starre Regel, die Spielsituationen nicht mehr realistisch abbildet – insbesondere in der Endzone.
Die NFL Catch Rule wurde verändert, zumindest in ihrer praktischen Anwendung. Ob der neue Drei-Schritte-Standard tatsächlich für weniger Diskussionen sorgt, ist offen.