ran zeigt, wie es für die deutschen NFL-Spieler um Superstar Amon-Ra St. Brown in Woche 15 lief. Die 15. Woche in der NFL hielt für die deutschen Spieler einige positive Nachrichten bereit. Amon-Ra St. Brown glänzte mit einer Saisonbestleistung, Brandon Coleman durfte sich über deutlich mehr Einsatzzeit freuen. Im wöchentlichen Report halten wir euch auf dem Laufenden, wie die Performances der deutschen Athleten in der besten Football-Liga der Welt aussehen. ran zeigt die Leistungen der Deutschen in Week 15.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Die Detroit Lions hatten am Wochenende keinen Grund zur Freude. Bei den Los Angeles Rams setzte es eine 34:41-Pleite. Ein großer Rückschlag im Kampf um die Playoffs. Für Amon-Ra St. Brown persönlich war das Spiel in L.A. aber eine äußerst erfolgreiche Angelegenheit. Der Wide Receiver fing 13 Bälle von seinem Quarterback Jared Goff und legte in diesem Zuge insgesamt 164 Yards zurück. Im Durchschnitt erlief er 12,6 Yards pro Catch, bei einem gelangen ihm sogar 52 Yards. Und am wichtigsten: St. Brown fand sich zweimal in der Endzone wieder. Gleich im ersten Viertel fing er einen 17-Yard-Touchdown-Pass von Goff, im zweiten Viertel gelang dann ein Catch über acht Yards in die Endzone. Für den Passempfänger war die Performance gegen die Rams sein persönlicher Saisonrekord. Aktuell fehlt ihm nur noch ein Touchdown, um seine bisherige Bestmarke von zwölf Touchdowns aus der Vorsaison einzustellen.

Brandon Coleman (Washington Commanders) Signifikante Steigerung für Brandon Coleman! Nachdem er in Woche 14 nur bei einem einzigen offensiven Snap auf dem Feld stand, fand er sich beim 29:21-Sieg der Washington Commanders gegen die New York Giants in Woche 15 ganze 34 Mal auf dem Feld wieder. Eine Steigerung von zwei auf fast 56 Prozent. Doch damit nicht genug. Auch bei den Special Teams kam er zum Einsatz, genau genommen sechsmal, was einem Prozentsatz von 20,7 entspricht. Seit Ende Oktober war es die meiste Einsatzzeit für den Offensive Tackle und ein positives Signal.

Jakob Johnson (Houston Texans) Nach dem Sieg der Houston Texans in Woche 14 gegen die Kansas City Chiefs hatte die Franchise Jakob Johnson, der sich zuletzt von einer Oberschenkelverletzung erholte, entlassen. Doch der Deutsche ist zurück. Johnson unterzeichnete bei den Texans einen neuen Deal - wenn auch nicht für den aktiven Kader, sondern als Teil des Practice Squads. Im Podcast "Football O'Clock" hatte der 30-Jährige wenig später verraten, dass genau dies der Plan der Texans gewesen sei. So wurde Johnson im Gespräch mit General Manager Nick Caserio mitgeteilt, dass die Franchise nach seiner Entlassung plane, ihn wieder ins Practice Squad aufzunehmen. Zuvor durchlief Johnson den "Waiver Wire", bei dem ihn die 31 anderen NFL-Franchises für ihr Team hätten auswählen können. Da dies nicht der Fall war, wurde Johnson zum Free Agent und konnte somit für einen Platz im Practice Squad der Texans unterschreiben. Beim 40:20-Sieg seiner Franchise in Woche 15 gegen die Arizona Cardinals war er dementsprechend nicht im Kader.

