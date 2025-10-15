Anzeige
American Football

NFL - Baltimore Ravens: Rauswurf nach nur einer Woche! Defensiv-Star muss bittere Pille schlucken

  • Aktualisiert: 15.10.2025
  • 10:36 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

C.J. Gardner-Johnson muss wieder seine Koffer packen. Der namhafte Safety wurde nach nur sieben Tagen bei den Baltimore Ravens entlassen.

von Mike Stiefelhagen

Die NFL kennt keine Gnade. Und auch die Baltimore Ravens nicht.

C.J. Gardner-Johnson wurde vor einer Woche von der sportlich taumelnden Franchise verpflichtet und dennoch direkt wieder entlassen. Der Safety war zunächst Teil des Practice Squads.

Anzeige
Anzeige
imago images 1067712916

Die Highlights der NFL auf Joyn

Jederzeit auf Abruf

Anzeige

Der Agent des Spielers, Kevin Conner, sagte, die Entscheidung sei in "freundlichem gegenseitigem Einvernehmen" gefallen.

Am 7. Oktober wurde der namhafte Verteidiger, der vergangene Saison mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl gewann, ins Practice Squad aufgenommen.

Allerdings holten die Ravens durch einen Trade mit den Los Angeles Chargers Safety Alohi Gilman am selben Tag. Folglich wurde Gardner-Johnson wieder entlassen.

Anzeige

Baltimore Ravens entscheiden sich gegen Gardner-Johnson

Gegen die Los Angeles Rams wurde Gilman direkt als Starter eingesetzt, machte bei der 3:17-Pleite sieben Tackles. Gardner-Johnson wurde für das Spiel nicht aktiviert. Die Ravens stehen bei einer Bilanz von 1-5 und haben 32,3 Punkte pro Spiel zugelassen - der ligaweit schwächste Wert in dieser Kategorie.

"Nachdem die Ravens für einen weiteren Safety tradeten, suchen wir einen deutlicheren Weg für uns zu spielen", so Agent Conner zu "ESPN"-Insider Adam Schefter.

Es ist bereits das zweite Mal in der Saison, dass Gardner-Johnson entlassen wurde. Nach drei Spielen wurde er im vergangenen Monat bereits bei den Houston Texans entlassen.

In sieben Spielzeiten kommt der 27-Jährige auf 18 Interceptions und 51 verteidigte Pässe. Alleine in der abgelaufenen Super-Bowl-Saison mit den Eagles kam Gardner-Johnson auf sechs Interceptions.

Mehr News und Videos
imago images 1067497638
News

Indianapolis Colts verpflichten neuen Quarterback

  • 15.10.2025
  • 10:29 Uhr
imago images 1047839243
News

San Francisco 49ers entlassen deutschen Profi

  • 15.10.2025
  • 10:24 Uhr

NFL: Baker Mayfield zerstört - und ein "a-Maye-zing"

  • Video
  • 07:58 Min
  • Ab 0

NFL: Taylor Swift und Travis Kelce feiern Sieg der Kansas City Chiefs

  • Video
  • 01:13 Min
  • Ab 0
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 15.10.2025
  • 08:47 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 15.10.2025
  • 08:20 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at New England Patriots Oct 27, 2024; Foxborough, Massachusetts, USA; New England Patriots quarterback Drake Maye (10) reacts after his touchdown ru...
News

Playoff Picture: Division-Kracher in Foxboro winkt

  • 14.10.2025
  • 18:19 Uhr
Buffalo Bills v Atlanta Falcons
News

Kommentar: Buffalo Bills sind kein Contender!

  • 14.10.2025
  • 17:38 Uhr
Detroit Lions v Kansas City Chiefs
News

Schlägerei bei Chiefs vs. Lions: NFL gibt Strafmaß bekannt

  • 14.10.2025
  • 17:37 Uhr
imago images 1066452271
News

Nach fünf Spielen: Eagles-Star beendet überraschend Karriere

  • 14.10.2025
  • 17:36 Uhr