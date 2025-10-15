American Football
NFL - Baltimore Ravens: Rauswurf nach nur einer Woche! Defensiv-Star muss bittere Pille schlucken
- Aktualisiert: 15.10.2025
- 10:36 Uhr
- Mike Stiefelhagen
C.J. Gardner-Johnson muss wieder seine Koffer packen. Der namhafte Safety wurde nach nur sieben Tagen bei den Baltimore Ravens entlassen.
Die NFL kennt keine Gnade. Und auch die Baltimore Ravens nicht.
C.J. Gardner-Johnson wurde vor einer Woche von der sportlich taumelnden Franchise verpflichtet und dennoch direkt wieder entlassen. Der Safety war zunächst Teil des Practice Squads.
Der Agent des Spielers, Kevin Conner, sagte, die Entscheidung sei in "freundlichem gegenseitigem Einvernehmen" gefallen.
Am 7. Oktober wurde der namhafte Verteidiger, der vergangene Saison mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl gewann, ins Practice Squad aufgenommen.
Allerdings holten die Ravens durch einen Trade mit den Los Angeles Chargers Safety Alohi Gilman am selben Tag. Folglich wurde Gardner-Johnson wieder entlassen.
Baltimore Ravens entscheiden sich gegen Gardner-Johnson
Gegen die Los Angeles Rams wurde Gilman direkt als Starter eingesetzt, machte bei der 3:17-Pleite sieben Tackles. Gardner-Johnson wurde für das Spiel nicht aktiviert. Die Ravens stehen bei einer Bilanz von 1-5 und haben 32,3 Punkte pro Spiel zugelassen - der ligaweit schwächste Wert in dieser Kategorie.
"Nachdem die Ravens für einen weiteren Safety tradeten, suchen wir einen deutlicheren Weg für uns zu spielen", so Agent Conner zu "ESPN"-Insider Adam Schefter.
Es ist bereits das zweite Mal in der Saison, dass Gardner-Johnson entlassen wurde. Nach drei Spielen wurde er im vergangenen Monat bereits bei den Houston Texans entlassen.
In sieben Spielzeiten kommt der 27-Jährige auf 18 Interceptions und 51 verteidigte Pässe. Alleine in der abgelaufenen Super-Bowl-Saison mit den Eagles kam Gardner-Johnson auf sechs Interceptions.