C.J. Gardner-Johnson muss wieder seine Koffer packen. Der namhafte Safety wurde nach nur sieben Tagen bei den Baltimore Ravens entlassen. von Mike Stiefelhagen Die NFL kennt keine Gnade. Und auch die Baltimore Ravens nicht. C.J. Gardner-Johnson wurde vor einer Woche von der sportlich taumelnden Franchise verpflichtet und dennoch direkt wieder entlassen. Der Safety war zunächst Teil des Practice Squads.

Der Agent des Spielers, Kevin Conner, sagte, die Entscheidung sei in "freundlichem gegenseitigem Einvernehmen" gefallen. Am 7. Oktober wurde der namhafte Verteidiger, der vergangene Saison mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl gewann, ins Practice Squad aufgenommen. Allerdings holten die Ravens durch einen Trade mit den Los Angeles Chargers Safety Alohi Gilman am selben Tag. Folglich wurde Gardner-Johnson wieder entlassen.

