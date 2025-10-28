"Döner Kebucs"
NFL Berlin Game 2025: Tampa Bay Buccaneers übernehmen Döner-Restaurant
- Aktualisiert: 29.10.2025
- 08:31 Uhr
- ran.de
Die Tampa Bay Buccaneers haben zum Berlin Game 2025 eine besondere Aktion gestartet: Die Bucs übernehmen ein Döner-Restaurant. Zusätzlich gibt es eine Watchparty in Kooperation mit den New England Patriots.
Das NFL Berlin Game 2025 steht ganz im Zeichen der Atlanta Falcons und den gastgebenden Indianapolis Colts.
Doch auch die Tampa Bay Buccaneers haben Vermarktungsrechte in Deutschland und sich eine besondere Aktion überlegt: Die Bucs nehmen ein Döner-Restaurant im Herzen von Berlin ein!
Am Freitag und Samstag vor dem Spiel wird im Laden "Kebab with Attitude" in Mitte ein eigens kreiertes Gericht angeboten: Der Döner Kebuc. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus dem traditionellen Döner sowie dem Cuban Sandwich, einer Spezialität aus Südflorida.
Tampa Bay Buccaneers: Super-Bowl-Champion zu Besuch in Berlin
Zusätzlich wird der ehemalige Defensive Lineman William Gholston, der 2020 an der Seite von Tom Brady den Super Bowl gewann, im Lokal zu Besuch sein und später, im Pop-Up-Store der NFL in Berlin, auch Autogramme geben. Auch limitiertes Merchandise der Buccaneers wird dort verkauft.
"Wir sind sehr glücklich, bereits viele deutsche Fans für die Tampa Bay Buccaneers und ihre einzigartige Kultur begeistern zu können. Das Restaurant-Takeover und das limitierte Merchandise sind neue Ansätze, um unsere DNA für deutsche Fans erlebbar zu machen", kommentiert James Ruth, Chief Marketing Officer der Tampa Bay Buccaneers.
"Gleichzeitig stellt die Aktion eine Würdigung Berlins und seiner reichen Kultur dar, natürlich ganz bewusst mit einem kleinen Augenzwinkern", fährt Ruth fort.
Nach dem Spiel zwischen den Colts und Falcons im Olympiastadion laden die Bucs in Kooperation mit den New England Patriots zu einer Watchparty in der Nähe des Checkpoint Charlie ein - am Abend gastieren die Patriots in Tampa Bay zum Inter-Conference-Game zweier Top-Teams.