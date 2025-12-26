NFL: D.K. Metcalf drohen nach Schlag gegen Fan juristische Konsequenzen

Der Star-Receiver der Pittsburgh Steelers hat einen Fan der Detroit Lions geschlagen. Der Anhänger und sein Anwalt kündigen nun an, alle Rechtsmittel ausschöpfen zu wollen - auch weil Metcalf wohl behauptete, rassistisch beleidigt worden zu sein. D.K. Metcalf dürfte es zwischenzeitlich mehr als bereuen, dass er sich nach dem Spiel seiner Pittburgh Steelers bei den Detroit Lions dazu hinreißen ließ, einen Fan der Heimmannschaft ins Gesicht zu schlagen. Der Star-Receiver wurde von der NFL für zwei Spiele gesperrt. Die Sperre kostet ihn nicht nur sein aktuelles Gehalt, sondern könnte auch noch eine Mega-Summe an Garantien aus seinem Vertrag nehmen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Und nun droht Metcalf offenbar auch noch ein Prozess. Der geschlagene Fan, Ryan Kennedy, gab am Freitag gemeinsam mit seinen Anwälten eine Pressekonferenz, in der dies angedeutet wurde. Vor allem, dass ihm von Metcalf offenbar unterstellt wurde, den Receiver rassistisch beleidigt zu haben, ärgerte Kennedy.

Fan nennt Metcalf mehrfach DeKaylin "Es ist wirklich schwer, mich aus der Fassung zu bringen. Aber es gibt zwei Dinge, Tierquälerei und Rassismus, die mich sofort auf die Palme bringen", sagte Kennedy, der einen Anzug und eine rumgedrehte Lions-Kappe trug. "Deshalb möchte ich eines ganz klarstellen: Ich habe keine rassistischen Beleidigungen oder Hassrede verwendet", erklärte Kennedy, der Metcalf immer wieder bei seinem vollem Vornamen DeKaylin nannte. Kennedy hatte erklärt, dies auch während des Vorfalls nach dem Spiel getan zu haben. Worauf Metcalf wütend reagiert und ihn geschlagen habe. Nun werde sein Familie bedroht, das sei "nicht cool", erklärte der Lions-Fan weiter.

Ryan Kennedys Anwalt spricht von einem Angriff durch Metcalf Deutlicher wurde Kennedys Anwalt Shawn Head, der den Vorfall als "einen Angriff" bezeichnete. "Ein Profisportler hat sich der Tribüne genähert, einen Zuschauer am Hemd gepackt, ihn nach unten gezogen und geschlagen", schilderte Head seine Sicht der Dinge. "Nach diesem Angriff wurden öffentlich falsche Anschuldigungen wegen Rassismus und rassistischen Beleidigungen erhoben", sagte Head: "Infolgedessen haben Ryan Kennedy und seine Familie Drohungen erhalten, sie wurden belästigt und sein Geschäft wurde geschädigt. Sein Geschäft hat aufgrund dieser falschen Anschuldigungen wegen rassistischer Äußerungen negative Online-Bewertungen und negative Kommentare erhalten."

