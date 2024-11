Nach München und Frankfurt will mit Berlin eine weitere deutsche Stadt NFL-Spiele austragen. Dafür ebnet der Senat der Hauptstadt nun den Weg.

Die NFL-Spiele in Frankfurt und München, wo erst am Wochenende die Carolina Panthers die New York Giants mit 20:17 nach Overtime niederrangen, haben auch in Berlin Appetit geweckt. Die Hauptstadt will ebenfalls Partien der profitabelsten Liga der Welt austragen.

Dafür wurde nun eine Hürde genommen. Laut einem "Bild"-Bericht sagte Berlins Sportsenatorin Iris Spranger auf einer Pressekonferenz: "Der Senat hat heute aufgrund der Vorlagen beschlossen, dass sich die Sportmetropole Berlin langfristig um die Ausrichtung von NFL-Spielen bewirbt. Wir möchten die NFL gerne im Olympiastadion sehen, am liebsten sehr lang."

Laut der SPD-Politikerin ist eine Partnerschaft von 2025 bis 2029 geplant. In der kommenden NFL-Saison sollen acht Spiele im Rahmen der International Series außerhalb der USA steigen. Turnusmäßig wäre Frankfurt wieder Gastgeber des Deutschland-Spiels.

Zwar erwartet Spranger, dass noch einige Wochen ins Land gehen, ehe ein Vertrag unterzeichnet wird. Ihr schweben allerdings drei Spiele binnen vier Jahren in Berlin vor.

Weiter sagte sie demnach: "Die NFL verfügt über eine herausragende weltweite TV-Präsenz mit Übertragungen in rund 220 Länder. Aus touristischer und wirtschaftlicher Sicht würde auch Berlin profitieren. Wir würden zudem infrastrukturelle Verbesserungen im Olympiastadion und anderen Sportstätten vornehmen."