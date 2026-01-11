- Anzeige -
NFL bestraft J.J. McCarthy von den Minnesota Vikings nach viralem Video für Taunting

  • Veröffentlicht: 11.01.2026
  • 14:07 Uhr
  • ran.de

Quarterback J. J. McCarthy von den Minnesota Vikings muss nach einer Szene aus dem Saisonfinale gegen die Green Bay Packers eine Geldstrafe zahlen. Die NFL griff wegen unsportlichen Verhaltens durch.

J. J. McCarthy wurde von der NFL wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe belegt. Auslöser war eine Szene aus dem Saisonfinale der Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers, die nach der Partie millionenfach in den sozialen Netzwerken geteilt wurde. Das "Taunting" - also unsportliches Provozieren – wurde mit einer Flagge bestraft.

Doch damit nicht genug: Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, muss der Vikings-Quarterback 11.593 US-Dollar zahlen. McCarthy hatte am vergangenen Wochenende Packers-Cornerback Keisean Nixon einen Stoß mit der Schulter versetzt und ihn anschließend mit Trash Talk provoziert. Bereits während des Spiels war die Szene mit einer "unsportsmanlike conduct"-Strafe geahndet worden.

Sportlich blieb die Aktion ohne Konsequenzen für Minnesota. Die Vikings setzten sich mit 16:3 gegen Green Bay durch und beendeten die Regular Season mit einer 9-8-Bilanz. Für die Playoffs reichte es allerdings nicht.

Eine NFL-Saison mit Höhen und Tiefen für McCarthy

McCarthy erlebte in seiner zweiten Saison bei den Vikings Höhen und Tiefen. Nachdem er seine Rookie-Saison wegen einer Knieverletzung komplett verpasst hatte, kam er 2025 verletzungsbedingt auch nur zehn Mal zum Einsatz.

Dabei führte er Minnesota zu einer 6:4-Bilanz. Bei seinen letzten vier Einsätzen als Starter gingen die Vikings allerdings als Sieger vom Platz. McCarthy kam dabei auf sieben Touchdowns bei nur zwei Interceptions.

