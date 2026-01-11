NFL bestraft J.J. McCarthy von den Minnesota Vikings nach viralem Video für Taunting

Quarterback J. J. McCarthy von den Minnesota Vikings muss nach einer Szene aus dem Saisonfinale gegen die Green Bay Packers eine Geldstrafe zahlen. Die NFL griff wegen unsportlichen Verhaltens durch. J. J. McCarthy wurde von der NFL wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe belegt. Auslöser war eine Szene aus dem Saisonfinale der Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers, die nach der Partie millionenfach in den sozialen Netzwerken geteilt wurde. Das "Taunting" - also unsportliches Provozieren – wurde mit einer Flagge bestraft.

Doch damit nicht genug: Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, muss der Vikings-Quarterback 11.593 US-Dollar zahlen. McCarthy hatte am vergangenen Wochenende Packers-Cornerback Keisean Nixon einen Stoß mit der Schulter versetzt und ihn anschließend mit Trash Talk provoziert. Bereits während des Spiels war die Szene mit einer "unsportsmanlike conduct"-Strafe geahndet worden. Sportlich blieb die Aktion ohne Konsequenzen für Minnesota. Die Vikings setzten sich mit 16:3 gegen Green Bay durch und beendeten die Regular Season mit einer 9-8-Bilanz. Für die Playoffs reichte es allerdings nicht.

