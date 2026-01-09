- Anzeige -
NFL: New Orleans Saints 2026 in Paris - steht die Frankreich-Premiere auf der Kippe?

  • Aktualisiert: 11.01.2026
  • 17:10 Uhr
  • Julian Erbs

Ursprünglich wurde angekündigt, dass die New Orleans Saints 2026 das erste NFL-Spiel in Frankreich austragen sollen. Inzwischen steht dieses Vorhaben jedoch auf der Kippe.

Die New Orleans Saints werden langfristig ein reguläres Saison-Heimspiel in Paris austragen. Ob dies bereits 2026 geschieht, ist jedoch weiterhin offen.

Wie Jeff Duncan von der "New Orleans Times-Picayune" berichtet, könnten die laufenden Verhandlungen nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, um ein Spiel bereits in der kommenden Regular Season zu ermöglichen.

Ein Sprecher der NFL, Brian McCarthy, erklärte dazu, dass es derzeit noch keine verbindlichen Vereinbarungen mit weiteren Städten oder Ländern gebe, die über die bereits offiziell angekündigten Austragungsorte hinausgehen.

Zudem gebe es keinen festen Zeitplan für eine entsprechende Bekanntgabe, da diese von den Gesprächen mit Ländern, Städten und Stadionbetreibern abhänge.

New Orleans Saints mit dem ersten NFL-Spiel in Frankreich

Saints-Präsident Dennis Lauscha hatte im November 2025 erklärt, dass sowohl das Team als auch die Liga hoffen, 2026 ein Regular-Season-Spiel im Stade de France auszutragen. Ob dieses Vorhaben wie geplant umgesetzt werden kann, bleibt vorerst abzuwarten.

Die Saints werden 2026 neun Heimspiele austragen, 2027 acht und 2028 erneut neun. Vor diesem Hintergrund erscheint es naheliegend, ein Auslandsspiel in einer Saison zu planen, in der ansonsten nur acht Partien im heimischen Superdome stattfinden würden.

Wann immer die Saints ein Spiel in Paris ausrichten, wäre es zugleich das erste reguläre NFL-Spiel überhaupt in Frankreich.

Auch interessant: NFL - Miami Dolphins haben wohl neuen General Manager gefunden

Und: Matt Ryan übernimmt Posten bei Atlanta Falcons - aber keine Doppelrolle wie Tom Brady

