NFL: Aaron Rodgers vor Rücktritt, Wechsel oder Verbleib? Star-Quarterback hat wohl klare Tendenz

Aaron Rodgers hat die Pittsburgh Steelers in die Playoffs geführt. NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, dass die Zusammenarbeit über die Saison hinaus fortgeführt werden könnte.

Die Pittsburgh Steelers stehen mit Quarterback Aaron Rodgers in den NFL-Playoffs. Noch vor dem Wild Card Game gegen die Houston Texans in der Nacht von Montag auf Dienstag (live ab 2:15 Uhr) berichtet Ian Rapoport vom "NFL Network", dass die Franchise den Quarterback gerne länger halten würde.

Laut dem Bericht ist auch der "Gunslinger" offen für ein weiteres Jahr in der Liga, nachdem er bislang öffentlich zumeist den Eindruck erweckt hatte, er könnte aktuell seine letzte Saison bestreiten.

Der 42-Jährige hat in der Regular Season 24 Touchdowns geworfen und einen selbst erlaufen. Dabei warf er für über 3.300 Yards und ihm unterliefen sieben Interceptions.