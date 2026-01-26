NFL-Highlights auf Joyn
NFL: Sam Darnold steht im Super Bowl - Seattle Seahawks dürfen sich bei NFC-Rivalen bedanken - ein Kommentar
- Aktualisiert: 26.01.2026
- 15:15 Uhr
- Kevin Obermaier
Sam Darnold führt die Seattle Seahawks erstmals seit elf Jahren wieder in den Super Bowl. Dank gebührt auch den Minnesota Vikings. Ein Kommentar.
Haben sich die Seattle Seahawks eigentlich schon bei den Minnesota Vikings bedankt?
Der erste Anruf von Besitzerin Jody Allen nach dem 31:27 gegen die Los Angeles Rams im NFC Championship Game dürfte nach Minneapolis gegangen sein.
Schließlich ist es quasi den Vikings anzurechnen, das ein gewisser Sam Darnold nun in Seattle spielt - und die Seahawks in ihren ersten Super Bowl seit elf Jahren geführt hat.
In Minnesota wurde der 28-Jährige nach der vergangenen Saison vom Hof gejagt. Nach über 4.300 Yards und 35 Touchdowns bei nur zwölf Interceptions. Nach 14 Siegen und Playoff-Teilnahme.
Schon damals: eine fragwürdige Entscheidung. Mit dem Wissen aus dieser Spielzeit: ein fataler Fehler.
Minnesota Vikings verpassen NFL Playoffs
Die Vikings belegten mit nur neun Siegen den vorletzten Platz in ihrer Division, verpassten die Playoffs.
Darnold dagegen machte einfach weiter, wo er aufgehört hatte: Er gewann Spiele. 16, um genau zu sein.
Er ist damit der erfolgreichste Quarterback der vergangenen zwei Jahre. Und der erste aus der Draft-Klasse 2018, der im Super Bowl steht - vor Lamar Jackson, vor Josh Allen, vor Baker Mayfield.
VIDEO: Patriots siegen im Schnee-Chaos von Denver
Externer Inhalt
Sam Darnold bei den Seahawks: Der richtige Mann zur richtigen Zeit
Nach schwierigen Jahren bei den New York Jets und Carolina Panthers bereits als gescheitert abgestempelt, beweist Darnold seinen Kritikern seit zwei Jahren, dass er sehr wohl ein sehr guter NFL-Quarterback sein kann, wenn denn das Umfeld stimmt.
Ein Playmaker, der vielleicht nicht so talentiert ist wie andere Spielmacher seines Jahrgangs. Der aber in brenzligen Situationen meist die richtigen Entscheidungen trifft, wenig Fehler macht, cool und präzise bleibt. Vorangeht.
Er ist für die Seahawks der richtige Mann zur richtigen Zeit. Der Leader, der das Team den entscheidenden nächsten Schritt gehen ließ.
Eine gute Defense hatte Seattle bereits in den vergangenen Jahren, gute Receiver auch - ein guter Quarterback (sorry, Geno Smith) fehlte. Es brauchte keinen Heilsbringer, keinen MVP - nur Verlässlichkeit.
Und genau die war in Person von Darnold im vergangenen Sommer plötzlich auf dem Markt.
Den Vikings sei Dank.