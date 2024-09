NFL - Bill Belichick nachtragend? Trainer-Legende feuert gegen die Atlanta Falcons

Das 34:28 nach Overtime gegen die Falcons ist 2017 in die Geschichtsbücher eingegangen, weil die Patriots damals 3:28 zurücklagen, ehe sie eine beispiellose Aufholjagd starteten.

Beim Monday Night Game der NFL in Week 2 zwischen den Philadelphia Eagles und den Falcons (21:22) hatte Belichick natürlich sowieso was zu erzählen, immerhin hat er gegen beide Teams auch schon im Super Bowl gespielt.

Bei den Falcons stand er nach der Entlassung bei den Patriots in der Offseason auf der Kandidatenliste, bekam den Job aber etwas überraschend nach zwei Interviews nicht.

In den US-Medien geht man davon aus, denn in der Sendung "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning konnte sich die Coaching-Legende der New England Patriots ein paar Seitenhiebe gegen die Atlanta Falcons nicht verkneifen.

Belichick erinnerte sich in der Sendung an Falcons-Besitzer Arthur Blank, den er während des Spiels an der Seitenlinie erblickte.

"Ich erinnere mich daran, wie Blank im vierten Viertel unten an der Seitenlinie saß und jubelte, als sie in Führung lagen", erzählte Belichick den Mannings. "Er ist jetzt ziemlich gut gekleidet. Arthur sah schon immer schick aus, aber ihr wisst, dass er unten an der Seitenlinie saß und ihr wisst, dass wir dabei waren, geschlagen zu werden, und ich dachte: ‘Jesus'."

Im weiteren Verlauf der Sendung ließ Belichick dann noch einen Seitenhieb fallen. Als Wide Receiver Darnell Mooney zum ersten Mal in der Sendung erwähnt wurde, bezeichnete Belichick ihn als "einen dieser drei Free Agents, die sie illegal unter Vertrag genommen haben – Mooney, Woerner und natürlich Cousins –, die sie frühzeitig kontaktiert haben, dafür eine Geldstrafe erhalten haben, einen Draft-Pick verloren haben und so weiter".