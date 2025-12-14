Die Bills vermasseln den Patriots die vorzeitige Playoff-Party, die Chiefs sind endgültig raus - und verlieren womöglich Patrick Mahomes. Alles zur NFL am Sonntag. Von Chris Lugert

- Anzeige -

- Anzeige -

Buffalo Bills @ New England Patriots 35:31 Dieses Spiel versprach Drama - die New England Patriots und die Buffalo Bills lieferten. In einem vor allem in der zweiten Halbzeit absurden Schlagabtausch gelang den Bills eine sensationelle Aufholjagd, am Ende setzte sich Buffalo nach zwischenzeitlichem 0:21-Rückstand mit 35:31 in Foxborough durch. Damit verpassten die Patriots den vorzeitigen Playoff-Einzug sowie den Sieg in der AFC East, die Bills glichen den direkten Vergleich aus und rückten bis auf einen Sieg in der Division an die Patriots heran. Bills @ Patriots: Ticker-Nachlese und Statistiken Die Patriots dominierten das Spiel von Beginn an. Quarterback Drake Maye stellte mit zwei Rushing Touchdowns schnell eine 14:0-Führung her, während die Defense überhaupt nichts zuließ. Die ersten beiden Drives der Bills endeten mit einem Three-and-out. Mitte des zweiten Viertels hatte dann Running Back TreVeyon Henderson seinen großen Moment, er lief für 52 Yards in die Endzone und erhöhte auf 21:0. Im anschließenden Drive meldete sich aber auch Buffalo auf dem Scoreboard an, nach sieben Plays fand Josh Allen James Cook zum Touchdown. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn In der zweiten Halbzeit hingegen wendete sich das Blatt komplett. Die Bills kamen wie verwandelt aus der Kabine und nahmen die zuvor scheinbar unüberwindbare Defense der Patriots auseinander. Drei Touchdown-Drives in Folge brachten Buffalo in Führung. Doch die Patriots bewiesen Moral - und sie hatten Henderson. Der lief mal eben 65 Yards in die Endzone und brachte sein Team wieder in Führung. Allerdings war damit immer noch nicht Feierabend. Cook mit seinem insgesamt dritten Touchdown sorgte für die nächste Wendung - die Patriots konnten nicht mehr kontern.

- Anzeige -

- Anzeige -

Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs 16:13 Die fatale Saison der Kansas City Chiefs hat ihren nächsten Tiefschlag erhalten. Die Chiefs verloren ihr Heimspiel gegen die Los Angeles Chargers mit 13:16 und sind aufgrund der Ergebnisse in den anderen Spielen auch mathematisch endgültig raus aus dem Playoff-Rennen - zum ersten Mal seit 2014 und überhaupt in der Ära mit Quarterback Patrick Mahomes. Chargers @ Chiefs: Ticker-Nachlese und Statistiken Mahomes sorgte kurz vor Schluss zudem für einen riesigen Schreckmoment, als sein linkes Knie bei einem Tackle ganz übel überstreckt wurde. Der Star-Quarterback schien sich schwer verletzt zu haben und musste gestützt in die Kabine gebracht werden. Für die finalen Sekunden übernahm Backup Gardner Minshew, dessen Interception jedoch das Spiel endgültig zugunsten der Charges entschied.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL-Saisonaus 2025: Keine Rückkehr für Brandon Aiyuk - Wide Receiver nie mehr für 49ers? 1 / 33 © IMAGO/Imagn Images NFL-Saisonaus 2025: Diese Spieler werden nicht mehr zum Einsatz kommen

Die NFL-Saison 2025 ist in vollem Gange und leider gehören auch Verletzungen zum Alltag der besten Football-Liga der Welt. Für diverse Profis ist die Spielzeit verletzungsbedingt bereits vorbei. ran zeigt, welche Akteure die restliche Saison zum Zuschauen gezwungen sind. (Stand: 13. Dezember 2025) © Imagn Images Brandon Aiyuk (San Francisco 49ers)

Brandon Aiyuk wird in dieser Saison kein Spiel mehr für die San Francisco 49ers bestreiten - und womöglich sogar nie mehr. Der Wide Receiver wurde von den Niners auf die Reserve/Left Squad-Liste gepackt, eine Rückkehr in dieser Spielzeit ist damit ausgeschlossen. Der 27-Jährige hatte sich in der Vorsaison einen Kreuzbandriss zugezogen und arbeitete seither an seinem Comeback. Zuletzt wurden Gerüchte laut, wonach er die Franchise nach der Saison verlassen könnte. © Imagn Images Daniel Jones (Indianapolis Colts)

Das war es nun endgültig für den Colts-Quarterback: Daniel Jones hat sich die Achillessehne gerissen und fällt für den Rest der Saison aus. Die offizielle Bestätigung lieferte Head Coach Shane Steichen. Ohne Fremdeinwirkung knickte Jones während der Wurfbewegung mit dem rechten Bein weg. In der Wiederholung war lediglich zu sehen, wie das Bein nachgab und der Quarterback zu Boden ging. Bereits vor wenigen Wochen hatte sich Jones am linken Bein einen Wadenbeinbruch zugezogen, spielte trotz dieser Verletzung weiter. © Getty Images Brian Branch (Detroit Lions)

Bittere Nachricht für die Detroit Lions. Safety Brian Branch hat sich im Spiel gegen die Dallas Cowboys im Thursday Night Game von Woche 14 einen Achillessehnenriss zugezogen, das berichtet das "NFL Network". Branch hatte sich in der Schlussphase des Spiels in einem Duell mit Jake Ferguson verletzt und musste anschließend vom Feld gefahren werden. © ZUMA Press Wire Chandler Martin (Baltimore Ravens)

Die Ravens haben an Thanksgiving nicht nur das Spiel gegen die Cincinnati Bengals verloren, sondern für absehbare Zeit auch ihren jungen Linebacker Chandler Martin. Der Rookie, der als Undrafted Free Agent zu den Ravens kam, hat sich in dem Spiel das Kreuzband gerissen. Es ist das vorläufige Ende eines Aufstiegs. Martin hatte sich erst über das Practice Squad ins Team gekämpft und wurde in der vergangenen Spielen zu einer festen Größe in der Defense. © 2025 Getty Images Sam LaPorta (Detroit Lions)

Tight End Sam LaPorta wird den Lions mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. "Ich denke, die Chance ist sehr, sehr gering", sagte Head Coach Dan Campbell. LaPorta hatte sich im Spiel gegen Washington Anfang November verletzt und ist bereits am Rücken operiert worden. Mit ihm verlieren die Lions einen ihrer besten Offensivspieler. © 2025 Getty Images Michael Penix Jr. (Atlanta Falcons)

Es ist bittere Gewissheit: Quarterback Michael Penix Jr. kann nach seiner Knieverletzung aus Week 11 gegen die Carolina Panthers diese Saison nicht mehr auflaufen. Wie die Falcons mitteilten, unterzieht sich der 25-Jährige nach einem Kreuzbandteilriss einer Operation. Nach neun Einsätzen, neun Touchdown-Pässen und drei Interceptions ist seine zweite NFL-Saison damit vorzeitig beendet und Routinier Kirk Cousins läuft als Starter auf. © Imagn Images Calvin Ridley (Tennessee Titans)

Calvin Ridley bleibt vom Pech verfolgt. Der Titans-Receiver hatte die vergangenen drei Spiele wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst – am Sonntag verletzte er sich direkt früh im Spiel. Wie Interim-Head-Coach Mike McCoy nach dem Spiel bekanntgab, hat sich Ridley das Wadenbein gebrochen und wird die restliche Saison verpassen. © IMAGO/Imagn Images Michael Hoecht (Buffalo Bills)

Bittere Nachricht für die Buffalo Bills. Defensive End Michael Hoecht hat sich im Spiel gegen die Kansas City Chiefs einen Achillessehnenriss zugezogen, das bestätigte Head Coach Sean McDermott. "Das ist ein großer Verlust", wird der Cheftrainer von den "Buffalo News" zitiert. Hoecht hatte sich ohne Gegnerkontakt verletzt, als sein rechtes Bein beim Abstoßen während eines Snaps nachgab. © 2025 Getty Images Fred Warner (San Francisco 49ers)

Das Verletzungspech der 49ers nimmt einfach kein Ende. Nun hat es einen weiteren Leistungsträger der Defensive erwischt: Linebacker Fred Warner wird den Rest der Saison verpassen, nachdem er sich beim Spiel am Sonntag gegen die Buccaneers sein Sprunggelenk nicht nur auskugelte, sondern auch brach. Das bestätigte Head Coach Kyle Shanahan, der zudem erklärte, dass Warner operiert werden muss. © IMAGO/Imagn Images Antonio Gibson (New England Patriots)

Für Antonio Gibson nahm das Spiel gegen die Buffalo Bills ein abruptes und schmerzhaftes Ende. Im zweiten Viertel verletzte sich der Running Back der New England Patriots bei einem Kickoff-Return schwer am Knie und musste unter Tränen das Spielfeld verlassen. Der 27-Jährige zählt zu den wichtigsten Kickoff-Returnern seines Teams. Inzwischen steht fest: Gibson hat sich das Kreuzband gerissen und wird in der Saison 2025 nicht mehr auflaufen können. © IMAGO/ZUMA Press Wire Tyreek Hill (Miami Dolphins)

Beim "Monday Night Football"-Spiel der Jets gegen die Dolphins riss sich All-Pro-Receiver Tyreek Hill mehrere Bänder, darunter auch sein Kreuzband. Wie sein Agent nun mitteilte ist die OP gut verlaufen. Glücklicherweise gab es wohl keine Komplikationen. Bei einem normalen Reha-Prozess "wird er nächste Saison für das erste Spiel fit sein." © ZUMA Press Wire Nnamdi Madubuike (Baltimore Ravens)

Das Verletzungspech der Ravens setzt sich fort: Im Spiel gegen die Kansas City Chiefs erwischte es gleich mehrere Spieler, darunter auch Quarterback Lamar Jackson. Pro Bowl-Defensive Tackle Madubuike war bereits vor dem Spiel gegen die Chiefs auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt worden, inzwischen steht aber fest: Aufgrund seiner Nackenverletzung wird er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. © IMAGO/Imagn Images Malik Nabers (New York Giants)

Kaum läuft es bei den Giants endlich in die richtige Richtung, folgt schon die nächste Hiobsbotschaft: Superstar-Wide Receiver Malik Nabers hat sich beim ersten Saisonsieg der "G-Men" gegen die Los Angeles Chargers einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. © IMAGO/Imagn Images Najee Harris (Los Angeles Chargers)

Bittere Nachricht für die Chargers. Najee Harris fällt den Rest der Saison 2025 aus. Im Spiel gegen die Broncos in Woche drei zog sich der Running Back einen Achillessehnenriss zu. Die Verletzung zog sich Harris im zweiten Viertel beim Sieg der Los Angeles Chargers über die Denver Broncos ohne gegnerische Einwirkung zu. Er musste zunächst vom Feld geführt und anschließend mit dem Cart in die Kabine gebracht werden. © Imagn Images Nick Bosa (San Francisco 49ers)

Schock für die 49ers: Die Kalifornier müssen für den Rest der Saison auf ihren Superstar-Pass-Rusher Nick Bosa verzichten. Der 27-Jährige zog sich gegen die Arizona Cardinals einen Kreuzbandriss zu - der bereits zweite seiner Karriere. Zunächst hatte Head Coach Kyle Shanahan die Hoffnung geäußert, dass das Kreuzband intakt sei - vergebens. Bosa muss sich einer Operation unterziehen und dürfte erst im Sommer aufs Footballfeld zurückkehren. © IMAGO/Imagn Images James Conner (Arizona Cardinals)

Im dritten Viertel des Spiels zwischen den Cardinals und den 49ers zog sich Running Back James Conner bei einem Tackle eine Verletzung am rechten Knöchel zu. Der Sportler musste in der Folge vom Feld getragen werden. Laut "NFL Network" macht die Verletzung eine OP erforderlich, die das Saisonaus bedeutet. © ZUMA Press Wire Cody Mauch (Tampa Bay Buccaneers)

Die Probleme der Bucs in der Offensive Line werden größer: Starting Guard Cody Mauch muss infolge einer Knieverletzung operiert werden, was das Saisonaus bedeutet. Trotz der Verletzung spielte Mauch die komplette Partie gegen die Texans und stand in allen vier Vierteln auf dem Feld. Dabei setzte er unter anderem einen wichtigen Block, der Wide Receiver Emeka Egbuka den Weg zu einem 15-Yard-Touchdown ebnete. © 2025 Getty Images Calijah Kancey (Tampa Bay Buccaneers)

Die Defense der Tampa Bay Buccaneers verliert einen ihrer Eckpfeiler. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, zog sich Pass Rusher Calijah Kancey im zweiten Saisonspiel bei den Houston Texans einen Brustmuskelriss zu und fällt für die restliche Spielzeit aus. Kancey wurde 2023 in Runde eins gedraftet und verbuchte in seinen ersten beiden Saisons 11,5 Sacks. © Icon Sportswire Kaleb McGary (Atlanta Falcons)

Ein herber Rückschlag für die Falcons: Der startende Right Tackle fällt nach einer Beinverletzung im Training die komplette Saison aus. Brisant: Ersatz Storm Norton fehlt ebenfalls sechs bis acht Wochen mit einer Sprunggelenksverletzung. Bitter für Atlanta, da die Right Tackle-Position für die Falcons besonders wichtig ist – QB Michael Penix Jr. ist Linkshänder und muss von dort vor harten Blindside-Tackles geschützt werden. © IMAGO/Newscom World Terell Smith (Chicago Bears)

Terell Smith sackte ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste im Preseason-Spiel gegen die Buffalo Bills vom Feld gefahren werden. Der Cornerback hat sich eine schwerere Knieverletzung zugezogen. Die Patellasehne ist gerissen, seine Saison damit beendet, bevor sie wirklich begonnen hat. © IMAGO/Icon Sportswire Sean Murphy-Bunting (Arizona Cardinals)

Cardinals-Cornerback Murphy-Bunting zog sich in der Offseason eine schwere Knieverletzung zu, sodass sein Saisonaus bereits seit Ende Mai feststeht. Head Coach Jonathan Gannon erklärte: "Es ist ein harter Schlag für ihn, ein harter Schlag für uns, aber wir werden weitermachen – und er auch." © Imagn Images Alexander Mattison (Miami Dolphins)

Mattison hatte sich in der NFL als solider zweiter Running Back etabliert und sollte in Miami hinter De’Von Achane spielen. Im Preseason-Spiel gegen die Bears verletzte er sich nach einem Passing Play am Nacken. Mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, musste er sich einer saisonbeendenden Operation unterziehen. © Imagn Images Rondale Moore (Minnesota Vikings)

Die NFL kann gnadenlos sein: Wide Receiver Moore hatte bereits die komplette Saison 2024 verpasst, nachdem er sich das rechte Knie auskugelte. Nun folgte der nächste Rückschlag – im Preseason-Duell mit den Houston Texans verletzte er sich erneut so schwer am Knie, dass auch die Saison 2025 für ihn gelaufen ist. Für Moore bedeutet das die zweite komplette Spielzeit in Folge ohne Einsatz. © Getty Images Rashawn Slater (Los Angeles Chargers)

Wie die LA Chargers bekanntgaben, hat sich Offensive Tackle Rashawn Slater im Training die Patellasehne gerissen. Damit wird der 26-Jährige die gesamte NFL-Saison 2025 verpassen. Der Erstrunden-Pick von 2021 hat erst im Juli 2025 einen neuen Vertrag unterschrieb, der ihn zum bestbezahlten O-Liner der NFL-Geschichte macht. Für vier Jahre kassiert Slater laut "ESPN" 114 Million US-Dollar (92 Millionen US-Dollar garantiert). © Icon Sportswire Ennis Rakestraw Jr. (Detroit Lions)

Der Cornerback wird die komplette kommende Saison verpassen. Die Lions setzten den Zweitrunden-Pick des Drafts 2024 auf die IR-Liste. Der 23-Jährige war kürzlich an der Schulter operiert worden und wird nun viel Zeit zur Rehabilitation bekommen. Gut möglich, dass die Lions nun nach einem Ersatz für Rakestraw Ausschau halten. © Imagn Images Zah Frazier (Chicago Bears)

Chicago hat Cornerback Frazier zwar erst in diesem Jahr gedraftet, doch er wird die gesamte Saison verpassen. Unklar bleibt, weshalb genau er ausfällt. General Manager Ryan Poles erklärte: "Er hatte eine Situation, die ich als persönlich bezeichnen würde. Als wir der Sache nachgegangen sind und versucht haben, ihm zu helfen, stellte sich heraus, dass es etwas war, das schon vor seiner Zeit hier passiert ist." © 2025 Getty Images Will Levis (Tennessee Titans)

Nachdem Levis 2024 noch als Starting Quarterback der Titans auflief, stehen seine Chancen aktuell schlecht. Tennessee wählte mit dem ersten Draft Pick 2025 Quarterback Cam Ward, der die Franchise in eine neue Richtung führen soll. Zudem fällt Levis nach einer Schulter-OP die gesamte Saison aus. Nach seiner schwachen letzten Spielzeit bleibt fraglich, ob er in der NFL noch einmal Fuß fassen kann. © IMAGO/Imagn Images Starling Thomas (Arizona Cardinals)

Herber Rückschlag für die "Cards"! Cornerback Starling Thomas hat sich während des Trainings einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 25-Jährige ging bei der Einheit zu Boden und musste mit einem Kart in die Kabine gebracht werden. Weiter heißt es, dass die Saison 2025 noch vor ihrem Beginn damit für Thomas bereits beendet ist. © IMAGO/ZUMA Press Wire David Walker (Tampa Bay Buccaneers)

Horror-Meldung bei den "Bucs"! Rookie-Edge-Rusher David Walker hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird damit die komplette Saison 2025 verpassen, wie Head Coach Todd Bowles bestätigte. Der 25-Jährige wurde im diesjährigen Draft in der vierten Runde ausgewählt wurde und zog sich die Verletzung während des Trainings zu. Walker sollte zu Beginn der Saison hinter den Stammspielern Haason Reddick und Yaya Diaby als Backup fungieren. © Getty Images Levi Onwuzurike (Detroit Lions)

Bittere Nachricht für die Detroit Lions. Defensive Tackle Levi Onwuzurike verpasst aufgrund einer Kreuzbandverletzung die gesamte Saison 2025 - das gab Head Coach Dan Campbell bekannt. Demnach musste sich der Sportler bereits zu einem früheren Zeitpunkt in der Offseason einer Operation unterziehen. Onwuzurike stand 2024 in zehn seiner 16 Spiele als Starter auf dem Feld. © Icon Sportswire Donald Parham (Pittsburg Steelers)

Das ist eine ganz bittere Verletzung: Donald Parham hat sich bei den OTAs der Pittsburgh Steelers die Achillessehne gerissen und verpasst damit wohl die gesamte Saison. Der Tight End hatte nach vier Spielzeiten bei den Los Angeles Chargers und einem Jahr im Practice Squad der Denver Broncos einen Ein-Jahres-Vertrag in "Steel City" unterschrieben. Bislang kommt er in 48 Spielen auf elf Touchdowns. © IMAGO/Imagn Images Jonathon Brooks (Carolina Panthers)

Bitterer Rückschlag für Jonathon Brooks. Die Carolina Panthers haben den Running Back auf die PUP-Liste gesetzt. Der Zweitrundenpick aus dem Jahr 2024 muss sich von seiner zweiten Kreuzband-Verletzung im rechten Knie innerhalb von 13 Monaten erholen. Er wird die komplette Spielzeit 2025 verpassen.

Zuvor taten sich beide Offenses das gesamte Spiel über schwer, auch Mahomes zeigte einmal mehr eine durchwachsene Leistung und warf im vorletzten Drive seinerseits eine Interception.

Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals 24:0 Jetzt ist es offiziell: Die Cincinnati Bengals haben keine Chance mehr auf die Playoffs. Bei eisigen Temperaturen von gut -14 Grad wirkte die Offense um Quarterback Joe Burrow wie festgefroren, das Heimspiel gegen die Baltimore Ravens ging mit 0:24 verloren. Die Ravens hingegen haben weiterhin alle Möglichkeiten, die AFC North zu gewinnen. Ravens @ Bengals: Ticker-Nachlese und Statistiken Vor allem zu Beginn der Partie dominierten die Defensivreihen das Geschehen. Keine der beiden Offenses brachte etwas Zählbares zustande, zu Beginn des zweiten Viertels leisteten sich kurz nacheinander sowohl Burrow als auch Lamar Jackson jeweils eine Interception. Doch in der Schlussphase der ersten Halbzeit drehten die Ravens kurz auf und legten den Grundstein für den Sieg. Zunächst fand Jackson mit einem 30-Yard-Pass Rasheen Ali zum Touchdown, im folgenden Baltimore-Drive gelang Zay Flowers über 28 Yards der nächste Touchdown. Das 14:0 zur Halbzeit war eine Vorentscheidung. Burrow erlebte unterdessen einen Tag zum Vergessen und warf auch noch eine zweite Interception.

- Anzeige -

Cleveland Browns @ Chicago Bears 3:31 In der Kältekammer Chicago haben die Bears nichts anbrennen lassen und ihre Playoff-Ambitionen untermauert. Bei Temperaturen um -13 Grad gewannen die Bears gegen die Cleveland Browns mit 31:3. Damit bleibt Chicago mittendrin im Kampf um den Sieg in der NFC North. Browns @ Bears: Ticker-Nachlese und Statistiken Allerdings waren die stark ersatzgeschwächten Browns an diesem Nachmittag auch kein wirklicher Gegner. Ohne mehrere Starter auf beiden Seiten des Balls hatte Cleveland nur wenig entgegenzusetzen, vor allem offensiv fanden die Browns um Quarterback Shedeur Sanders quasi nicht statt.

- Anzeige -

NFL: He is back! Phillip River beeindruckt im Colts-Training

Dafür kam Pass Rusher Myles Garrett seinem Ziel, den Sack-Rekord in der NFL zu knacken, ein weiteres Stück näher. Garrett brachte Bears-Quarterback Caleb Williams einmal alleine und einmal mit Unterstützung eines Teamkollegen zu Boden, damit fehlen ihm nur noch 1,5 Sacks zur alleinigen Bestmarke.

- Anzeige -

Arizona Cardinals @ Houston Texans 20:40 Sechster Sieg in Folge für die Houston Texans, die auch offensiv immer mehr ihren Rhythmus finden. Gegen die Arizona Cardinals gelang den Texans ein Blitzstart, am Ende stand ein ungefährdeter 40:20-Sieg zu Buche. Damit bleibt Houston an den Jacksonville Jaguars dran, die in der AFC South weiterhin einen Sieg vorne liegen. Cardinals @ Texans: Ticker-Nachlese und Statistiken Bereits nach zwei Plays und 49 Sekunden lagen die Texans vorne, Quarterback C.J. Stroud bediente Wide Receiver Nico Collins zum Touchdown. Nach einem Fumble der Cardinals im folgenden Kickoff legte Houston direkt mit einem Field Goal nach, ehe Running Back Woody Marks noch im ersten Viertel das 17:0 gelang. Aus dieser Position heraus verwalteten die Texans das Spiel relativ problemlos. Wenn die Cardinals gefährlich wurden, dann vor allem über Tight End Trey McBride, der einmal mehr ein überragendes Spiel machte. McBride kam auf 134 Yards und zwei Touchdowns. Gegen diese Texans war das aber nicht genug.

- Anzeige -

Las Vegas Raiders @ Philadelphia Eagles 0:31 Die Philadelphia Eagles beenden ihre Krise mit einem Kantersieg gegen einmal mehr desaströse Las Vegas Raiders. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge feierten die Eagles vor den Augen von Ex-US-Präsident Joe Biden einen klaren 31:0-Sieg und festigten damit ihre Tabellenführung in der NFC East. NFL-Highlights: Eagles demolieren Raiders

Raiders @ Eagles: Ticker-Nachlese und Statistiken Allerdings wurde der amtierende Super-Bowl-Sieger von den Raiders auch kaum gefordert. Las Vegas spielte ohne den an der Schulter verletzten Quarterback Geno Smith, dafür durfte Ex-Eagles-Profi Kenny Pickett ran. Doch der machte gegen seine ehemaligen Kollegen keinen Stich und kam nur auf indiskutable 64 Passing Yards. Ohne Druck durch die generische Offense konnte Philadelphia auch mit dem Ball einen Befreiungsschlag landen. Quarterback Jalen Hurts musste die Offense nicht tragen und beschränkte sich auf eher wenige Pässe, die kamen dafür aber fast alle an.

- Anzeige -

NFL - Injury Update 2025: Nächster Running Back der Houston Texans angeschlagen 1 / 13 © Imagn Images Woody Marks (Houston Texans)

Nach Nick Chubb hat sich bei den Houston Texans auch der zweite Running Back Woody Marks in den Krankenstand verabschiedet. Im Spiel gegen die Arizona Cardinals verletzte sich Marks am Knöchel und wurde als "fraglich" eingestuft. Bitter: Zuvor hatte er in jenem Spiel noch einen Touchdown erzielt. © 2025 Getty Images Bam Knight (Arizona Cardinals)

Auch den Cardinals gehen immer mehr die Running Backs aus. Im Spiel bei den Texans musste Bam Knight mit einer Knöchelverletzung vom Feld gefahren werden. Seine Rückkehr wurde zunächst als fraglich eingestuft, noch in den Katakomben unterzog sich Knight einer Röntgenaufnahme. © 2025 Getty Images Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)

Müssen die San Francisco 49ers gegen die Tennessee Titans auf ihren Superstar Christian McCaffrey verzichten? Der Running Back wurde von den Niners für das Spiel aufgrund einer Rückenverletzung als "fraglich" eingestuft, allerdings deutet alles darauf hin, dass der 29-Jährige spielen kann. "Ich weiß, dass er sich nicht gut gefühlt hat, aber er sah gut aus", sagte Head Coach Kyle Shanahan am Freitag. © ZUMA Press Wire T.J. Watt (Pittsburgh Steelers)

Sorgen um T.J. Watt: Der Star-Verteidiger der Steelers musste wegen einer teilweise kollabierten Lunge ins Krankenhaus eingeliefert werden und sich dort einem Eingriff unterziehen. Wie sein Bruder J.J. Watt via Social Media mitteilte, könne der Pass Rusher aber bereits am Freitag das Krankenhaus verlassen. Einen Zeitplan für seine Rückkehr gibt es nicht, ein Einsatz gegen die Dolphins am Montag wurde bereits ausgeschlossen. © Imagn Images Tee Higgins (Cincinnati Bengals)

Die Bengals müssen im Divisionsduell gegen die Ravens auf Wide Receiver Tee Higgins verzichten. Der 26-Jährige, der zuvor erst von einer Gehirnerschütterung zurückgekommen war, musste nach dem Spiel gegen die Bills aufgrund entsprechender Symptome zurück ins Concussion Protocol. Inzwischen steht fest, dass Higgins gegen Baltimore ausfallen wird. © Imagn Images Marquise Brown (Kansas City Chiefs)

Im Do-or-die-Spiel gegen die Chargers müssen die Chiefs ohne Wide Receiver Marquise Brown auskommen. Allerdings fehlt der Passempfänger nicht aufgrund einer Verletzung, sondern aus persönlichen Gründen. © Imagn Images David Njoku (Cleveland Browns)

Die Browns gehen personell auf dem Zahnfleisch, im Auswärtsspiel bei den Bears am Sonntag fallen gleich vier Starter aus. Darunter Tight End David Njoku, den eine Knieverletzung außer Gefecht setzt. Außerdem sicher nicht dabei: Cornerback Denzel Ward sowie die beiden Offensive Linemen Wyatt Teller und Jack Conklin. © Imagn Images Tyrod Taylor (New York Jets)

Der Quarterback der Jets verpasst aufgrund einer Leistenverletzung das Gastspiel bei den Jaguars. Taylor hatte sich die Blessur im Heimspiel gegen die Dolphins zugezogen und musste vorzeitig raus, für ihn übernahm Rookie Brady Cook, der auch in Jacksonville starten wird. © Imagn Images Jayden Daniels (Washington Commanders)

Auf Jayden Daniels wartet die nächste Zwangspause. Wegen seiner Verletzung am linken Ellbogen aus dem Spiel gegen die Minnesota Vikings wird der Quarterback den Washington Commanders zumindest gegen die New York Giants fehlen. Immerhin soll er nicht lange ausfallen, da es sich um keinen strukturellen Schaden handelt, wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet. In Week 15 übernimmt aber einmal mehr Marcus Mariota. © IMAGO/Imagn Images Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Defensive End Trey Hendrickson von den Cincinnati Bengals wird sich in dieser Woche einer Operation an der Rumpfmuskulatur unterziehen und fällt voraussichtlich rund sechs Wochen aus. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter. Die Verletzung zog er sich bereits in Woche 6 gegen Green Bay zu. Zwei Wochen später spielte er gegen die Jets. Trotz empfohlener Pause und Reha trat keine Besserung ein, weshalb nun operiert wird. © Imagn Images CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys sorgen sich um Star-Receiver CeeDee Lamb. Der 26-Jährige zog sich im Topspiel bei den Detroit Lions eine Gehirnerschütterung zu und befindet sich im Concussion Protocol. Ob die zehn Tage bis zum nächsten Spiel der Cowboys gegen die Minnesota Vikings reichen werden, bleibt abzuwarten. © Imagn Images Jalen Carter (Philadelphia Eagles)

Die Philadelphia Eagles müssen womöglich mehrere Wochen auf Defensiv-Star Jalen Carter verzichten. Der Defensive Tackle unterzog sich bereits am vergangenen Montag einem Eingriff an beiden Schultern und soll von Woche zu Woche neu bewertet werden. Carter soll jedoch nicht auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden. © Imagn Images Deshaun Watson (Cleveland Browns)

Feiert Deshaun Watson in dieser Saison noch sein Comeback? Der Quarterback der Browns kann wieder trainieren. Sollte er innerhalb von 21 Tagen von den Browns als spielfähig deklariert werden, stünde einem Comeback nichts mehr im Weg. Watson hatte sich in der vergangenen Saison die Achillessehne gerissen und musste seitdem pausieren.

Hurts brachte zwölf von 15 Pässen für drei Touchdowns an den Mann, zwei davon zu Tight End Dallas Goedert. Mitte des letzten Viertels hatte er Feierabend und machte Platz für Backup Tanner McKee. Auch das Laufspiel der Eagles funktionierte zumindest ganz okay, Saquon Barkley kam auf 78 Rushing Yards und einen Touchdown.

New York Jets @ Jacksonville Jaguars 20:48 Ein sensationell aufgelegter Trevor Lawrence hat die Jacksonville Jaguars zu einem mehr als überzeugenden 48:20-Heimsieg gegen die New York Jets geführt. Der Quarterback machte das vielleicht beste Spiel seiner NFL-Karriere, er warf für fünf Touchdowns und lief einmal selbst in die Endzone. Durch den Sieg verteidigten die Jaguars ihre Führung in der AFC South und sendeten zugleich ein Ausrufezeichen Richtung Konkurrenz, während die Jets im Niemandsland verharren. Jets @ Jaguars: Ticker-Nachlese und Statistiken Die Jaguars stellten frühzeitig die Weichen auf Sieg. Die ersten drei Drives endeten alle mit einem Touchdown, dieses Tempo konnten die Jets nicht mitgehen. Und das, obwohl Rookie-Quarterback Brady Cook bei seinem ersten Start in der NFL gut ins Spiel kam. Doch je länger das Spiel dauerte, desto schwieriger wurde es für Cook. Nach einem Touchdown-Pass auf Adonai Mitchell Ende des ersten Viertels bekam er immer mehr Probleme mit der Jaguars-Defense. Auf der Gegenseite gelang Lawrence fast alles, aber nicht nur ihm: Running Back Travis Etienne überzeugte als Receiver und fing alleine drei Touchdowns.

- Anzeige -

- Anzeige -