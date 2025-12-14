- Anzeige -
NFL: Kansas City Chiefs verpassen nach zehn Jahren die Playoffs

  • Aktualisiert: 14.12.2025
  • 23:00 Uhr
  • SID

Super-Gau für die Kansas City Chiefs: Das Team um Quarterback Patrick Mahomes und Travis Kelce hat nach einem 13:16 gegen die Los Angeles Chargers keine Chance mehr auf die Playoffs der National Football League (NFL).

In den vergangenen zehn Spielzeiten hatten die Chiefs immer die Postseason erreicht, dreimal gelang ihnen dabei der Sieg im Super Bowl.

Mit nur sechs Siegen bei acht Niederlagen ist Kansas drei Spiele vor Saisonende aber schon aus dem Rennen. Die Partie gegen die Chargers war ein Spiegelbild der Saison: Auch eine 13:3-Führung nach einem Touchdown durch Mahomes und zwei Field Goals von Harrison Butker reichten nicht zum Sieg.

Weil zudem die direkten Konkurrenten Buffalo Bills, Houston Texans und Jacksonville Jaguars gewannen, ist auch die letzte theoretische Chance dahin. Damit endet eine glanzvolle Zeit: Das Team aus Missouri hatte zuletzt in sechs NFL-Spielzeiten fünfmal im Super Bowl gestanden und dreimal den Titel geholt.

Chiefs: Patrick Mahomes mit Knieschmerzen

Zu allem Überfluss verließ Mahomes zwei Minuten vor Ende das Spiel mit Knieschmerzen. Gardner Minshew übernahm die Position des Quarterbacks, doch seine Interception in den letzten Sekunden besiegelte das Schicksal der Chiefs.

Zehn Playoff-Teilnahmen in Folge bedeuten die zweitlängste Serie in der Geschichte der NFL. Den Rekord behalten nun die New England Patriots, die sich zwischen 2009 und 2019 elf Mal hintereinander qualifiziert hatten.

