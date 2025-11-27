- Anzeige -
NFL-Highlights auf Joyn

NFL - Black Friday Game: Chicago Bears at Philadelphia Eagles heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 28.11.2025
  • 10:10 Uhr

Auch 2025 trägt die NFL wieder ein Spiel am Black Friday aus. So könnt ihr die Partie verfolgen.

Seit 2023 trägt die NFL am Black Friday ein Spiel aus. Grund dafür ist eine Partnerschaft mit Amazon Prime Video.

Einen Tag nach den Thanksgiving-Spielen dürfen sich die Football-Fans also auf eine weitere Partie freuen. In diesem Jahr empfängt der amtierenden Super-Bowl-Champion, die Philadelphia Eagles, die Chicago Bears.

August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Beide Mannschaften konnten in dieser Saison bereits acht Spiele gewinnen, verloren hingegen nur drei. Das Duell ist somit ein absolutes Top-Spiel und hat direkte Auswirkungen auf die Playoffs.

ran hat die wichtigsten Informationen zur Übertragung zusammengefasst. So könnt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Warum findet heute ein Spiel am Black Friday statt?

Im Zuge ihres eine Milliarde US-Dollar teuren "Thursday Night Football"-Pakets verpasste es "Amazon", ein Spiel an Thanksgiving zu übertragen.

Die an diesem speziellen Donnerstag ausgetragenen Spiele sind in den US-Fernsehverträgen der Liga separat vergeben - an "CBS", "NBC" und "Fox". "Amazon" wiederum bekommt keinen Anteil am Kuchen ab.

Deshalb kamen die Verantwortlichen des Streaminganbieters auf die Idee, ein Spiel am Black Friday zu zeigen, um zumindest den Shoppingtag des Jahres nutzen zu können.

Um nun jährlich ein Spiel an diesem Tag zu zeigen, zahlte das Unternehmen an die NFL 100 Millionen US-Dollar - verbunden mit der Hoffnung, dass das Geld durch die zahlreichen Zuschauer, die dann kostenlos die Partie sehen können, wieder hereingeholt wird.

Black Friday: Welches NFL-Spiel findet heute statt?

In diesem Jahr treffen die Philadelphia Eagles auf die Chicago Bears. Kickoff ist um 21:00 Uhr.

Black Friday in der NFL: Wird das Spiel heute im Free-TV übertragen?

Nein. Das Spiel wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen.

Wird das NFL-Spiel heute am Black Friday im Livestream übertragen?

Ja! Sowohl Amazon Prime Video als auch RTL+ übertragen das Spiel im Livestream. Obwohl für die Übertragung normalerweise ein Abo notwendig ist, kann das Black-Friday-Spiel kostenlos verfolgt werden.

Chicago Bears @ Philadelphia Eagles: Wo kann ich das NFL-Black-Friday-Spiel heute im Liveticker verfolgen?

Einen Liveticker zur Partie Philadelphia Eagles vs. Chicago Bears gibt es natürlich auf ran.de.

