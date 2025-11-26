Vor dem 13. NFL-Spieltag wirft ran einen Blick auf die bevorstehenden Duelle und gibt Einschätzungen zu den möglichen Ergebnissen ab. von Julian Erbs Die NFL-Saison 2025 erreicht ihre entscheidende Phase und wird von Woche zu Woche intensiver. Viele Teams stehen nun vor der Frage, ob sie noch einmal alles für einen Playoff-Run geben oder die Saison abschreiben und stattdessen auf einen hohen Draft-Pick setzen. Auch an diesem Spieltag erwarten die Fans wieder spannende Partien und richtungsweisende Divisionsduelle, die den weiteren Verlauf der Saison maßgeblich beeinflussen können. ran gibt einen Ausblick auf die Spiele am Wochenende und präsentiert seine Prognosen.

Green Bay Packers @ Detroit Lions Direkt zum Auftakt von Spieltag 13 kommt es zu einem hochklassigen Matchup in der NFC North. Für die Green Bay Packers und die Detroit Lions geht es noch um alles in dieser Saison. Beide Teams stehen bei sieben Siegen. Die Formkurve spricht für Green Bay, während für Detroit die offensiven Waffen wie Jahmyr Gibbs und Amon-Ra St. Brown sprechen.

Im Ford Field entwickelt sich am Thanksgiving Day ein offener Schlagabtausch. Jordan Love und Jared Goff setzen ihre Receiver immer wieder gut in Szene. Die Partie bleibt über das gesamte Spiel hinweg eng. Am Ende setzt sich das Team von Head Coach Dan Campbell durch. ran-Tipp: Green Bay Packers @ Detroit Lions 25:28

Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens Die NFL-Fans können sich wirklich auf Thanksgiving freuen. Auch im dritten Spiel an diesem Tag steht ein echter Kracher bevor. Superstar-Quarterback Joe Burrow kehrt endlich im AFC North-Duell für die Cincinnati Bengals auf den Platz zurück, während die Baltimore Ravens in der vergangenen Woche bereits den fünften Sieg im fünften Spiel seit der Rückkehr von Lamar Jackson einfahren konnten. Auch diese Partie wird spannend. Besonders Burrow zeigt, warum er der Franchise-Quarterback ist. Bei seinem Comeback wirft er für mehr als 300 Yards und erzielt drei Touchdowns. Die Defense der Bengals ist jedoch zu schwach und so entscheidet Lamar Jackson das Spiel im letzten Viertel zugunsten der Ravens. ran-Tipp: Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens 30:34

Chicago Bears @ Philadelphia Eagles Ungewohnt, aber auch an einem Freitag erwartet alle NFL-Fans ein Spektakel. Am Freitagabend deutscher Zeit treffen die Chicago Bears auf die Philadelphia Eagles. Die Bears haben ihre letzten vier Spiele gewonnen, während es bei der Mannschaft aus Philadelphia einige Baustellen gibt. Trotzdem stehen auch sie, genau wie Chicago, bei acht Siegen und drei Niederlagen und führen ihre Division an.

NFL: "Shut up!" Reporter-Beef bei den Philadelphia Eagles

Auch wenn sich Caleb Williams und seine Mitspieler zu Beginn mit den Bedingungen in Philadelphia schwertun, entscheiden die Bears das Spiel am Ende deutlich für sich. ran-Tipp: Chicago Bears @ Philadelphia Eagles 24:14

San Francisco 49ers @ Cleveland Browns Bei den Cleveland Browns hat Shedeur Sanders in der vergangenen Woche bei seinem Starterdebüt für positive Schlagzeilen gesorgt. Aufgrund der Gehirnerschütterung von Dillon Gabriel wird er auch gegen die San Francisco 49ers erneut zum Einsatz kommen. In San Francisco gibt es derzeit einige Probleme auf der Quarterback-Position.

NFL: Shedeur Sanders als X-Faktor? "GMFB" erklärt brisante Rolle

Im letzten Duell mit den Carolina Panthers konnte der hochbezahlte Brock Purdy mit drei Interceptions in der ersten Halbzeit nicht überzeugen. Die märchenhafte Geschichte von Sanders setzt sich fort und völlig überraschend gewinnen die Browns ihr zweites Spiel in Folge. ran-Tipp: San Francisco 49ers @ Cleveland Browns 17:26

Houston Texans @ Indianapolis Colts Auch wenn die Houston Texans zuletzt mit Backup Davis Mills als Starter überzeugen konnten, kehrt C. J. Stroud nun wieder in die Anfangsformation zurück. Die Indianapolis Colts mussten sich hingegen von einer bitteren Niederlage im Overtime-Krimi gegen die Chiefs erholen. Nach zwei Niederlagen aus den vergangenen drei Spielen nutzen die Colts das Duell mit den Texans als Chance, ihren Platz in der Spitzengruppe der AFC wieder zu festigen. Besonders Jonathan Taylor ruft sich mit mehr als 150 Scrimmage Yards und zwei Touchdowns eindrucksvoll in Erinnerung. ran-Tipp: Houston Texans @ Indianapolis Colts 7:19

New Orleans Saints @ Miami Dolphins An diesem von Topspielen geprägten Spieltag gehört das Duell zwischen den New Orleans Saints und den Miami Dolphins zu den weniger spektakulären Begegnungen. Die Saison der Saints ist insgesamt enttäuschend. Dazu kommen jetzt noch die Verletzung von Running Back Alvin Kamara und die unterdurchschnittlichen Leistungen des 26 Jahre alten Quarterback-Rookies Tyler Shough. Bei den Dolphins sah es lange ähnlich aus, doch aus den letzten vier Spielen holten sie drei Siege, darunter einen Erfolg gegen die Bills. Daher wird Miami auch dieses Spiel für sich entscheiden und die Saison gegen Ende noch in eine positivere Richtung lenken. ran-Tipp: New Orleans Saints @ Miami Dolphins 10:30

Atlanta Falcons @ New York Jets Das zweite weniger spektakuläre Duell dieses Spieltages: Die Atlanta Falcons treffen auf die New York Jets. Atlanta konnte in Woche zwölf seine Niederlagenserie mit einem Sieg gegen die Saints beenden, während bei den Jets selbst der Quarterback-Wechsel von Justin Fields zu Tyrod Taylor keine Verbesserung gebracht hat.

Interessant ist, dass die Falcons trotz ihrer Bilanz von vier Siegen und sieben Niederlagen in der schwachen NFC South weiterhin kleine Chancen auf die Playoffs haben. Diese Gelegenheit nutzen sie mit einem Sieg gegen die Jets und bringen sich in eine bessere Ausgangsposition für einen möglichen Angriff auf den ersten Platz in der Division. ran-Tipp: Atlanta Falcons @ New York Jets 14:6

Arizona Cardinals @ Tampa Bay Buccaneers Beide Teams haben ihre letzten drei Spiele verloren. Bei den Arizona Cardinals besteht die Hoffnung auf die Playoffs nur noch rechnerisch, während die Tampa Bay Buccaneers trotz ihrer Niederlagenserie weiterhin die NFC South anführen.

Glück im Unglück für die Buccaneers: Nachdem sich Quarterback Baker Mayfield im Spiel gegen die Rams verletzt hatte und zunächst Schlimmeres befürchtet wurde, scheint es nun doch für einen Einsatz gegen die Cardinals zu reichen. Dieser Einsatz ist wichtig und entsprechend setzen sich die Buccaneers deutlich gegen die Cards durch, deren Saison damit endgültig abgehakt werden kann. ran-Tipp: Arizona Cardinals @ Tampa Bay Buccaneers 12:32

Jacksonville Jaguars @ Tennessee Titans Jedes Spiel gegen die Tennessee Titans ist für Teams mit Playoff-Ambitionen ein klarer Pflichtsieg. Das gilt auch für die Jacksonville Jaguars, die in der AFC South engen Kontakt zur Spitze halten. Die Titans müssen in der kommenden Offseason einiges hinterfragen. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr mit Cam Ward den Nummer-1-Pick erhalten haben, läuft auch in dieser Saison kaum etwas zusammen. Die Jaguars überrollen die Titans und bleiben im Rennen um den ersten Platz in der Division. ran-Tipp: Jacksonville Jaguars @ Tennessee Titans 36:3

Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers Ähnlich wie bei den Jaguars gegen die Titans muss dieses Spiel für die Los Angeles Chargers als Pflichtsieg gelten. Los Angeles hatte eine Woche Zeit, sich von der peinlichen 6:35-Niederlage gegen Jacksonville zu erholen und hat die Bye Week genutzt, um den Raiders deutlich zu zeigen, dass sie ihr gesamtes Franchise-Konzept überdenken sollten. Raiders-Quarterback Geno Smith wirft erneut mehrere Interceptions und baut seine negative Statistik weiter aus. ran-Tipp: Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers 7:41

Buffalo Bills @ Pittsburgh Steelers Ein interessantes Matchup zweier Teams, bei denen aufgrund schwankender Leistungen unklar ist, ob es in dieser Saison für einen tiefen Playoff-Run reicht. Die Buffalo Bills mussten zuletzt eine Niederlage gegen die Texans hinnehmen, während die Steelers eine Niederlage gegen Chicago einstecken mussten, allerdings ohne Aaron Rodgers. Gegen die Bills kehrt Rodgers zurück auf den Platz. In diesem Spiel zeigt sich "Vintage A-Rod" und spielt auf dem Niveau seiner besten Zeiten bei den Green Bay Packers. Auch Josh Allen demonstriert seine Fähigkeiten, am Ende setzt sich jedoch der bald 42-jährige Rodgers durch und verschärft die Krise in Buffalo. ran-Tipp: Buffalo Bills @ Pittsburgh Steelers 33:36

Dallas Cowboys gegen Kansas City Chiefs: Must-Win-Spiel an Thanksgiving

Denver Broncos @Washington Commanders Beim "Sunday Night Football"-Spiel diese Woche könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein. Die Denver Broncos sind seit acht Spielen ungeschlagen, zuletzt feierten sie einen Sieg gegen die Chiefs. Ganz anders sieht es bei den Washington Commanders aus: Quarterback Jayden Daniels, der mit einer Menge Verletzungen zu kämpfen hatte und der in dieser Saison nicht an die Leistungen seiner Rookie-Saison anknüpfen kann. Zudem haben die Commanders sechs Spiele in Folge verloren. Auch in diesem Spiel wird sich dies zeigen: Die Broncos gewinnen und machen es wie so oft in dieser Saison nach dem Prinzip "Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss". ran-Tipp: Denver Broncos @Washington Commanders 16:6

New York Giants @ New England Patriots Auch hier sind die Favoriten- und Underdog-Rollen klar verteilt. Die New England Patriots haben ihre letzten neun Spiele gewonnen, während die New York Giants zuletzt sechs Niederlagen in Folge einstecken mussten und als erstes Team rein rechnerisch keine Chance mehr haben, sich für die Playoffs zu qualifizieren.

