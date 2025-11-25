Der deutsche Tight End Maximilian Mang wurde vor wenigen Tagen bei den Indianapolis Colts aussortiert. Jetzt bekommt er bei den New York Giants eine neue Chance.

Maximilian Mang hat nur wenige Tage nach seiner Entlassung bei den Indianapolis Colts ein neues Team gefunden.

Der deutsche Tight End schließt sich dem Practice Squad der New York Giants an. Für den 25-Jährigen ist es die nächste Chance, sich in der NFL langfristig zu etablieren.

Der Wechsel zu den Giants erfolgt nur eine Woche, nachdem Mang von seinem bisherigen Team, den Indianapolis Colts, entlassen worden war. Die Colts hatten ihn im Frühjahr als Undrafted Free Agent verpflichtet.

Zwar überstand er zunächst nicht den finalen Roster Cut vor der Saison, wurde kurz danach aber ins Practice Squad zurückgeholt. Head Coach Shane Steichen lobte ihn rund um das Berlin-Game sogar öffentlich: "Er hat große Fortschritte gemacht. Er ist tough und ein Wettkämpfer, das Team liebt ihn."