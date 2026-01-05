In der NFL steht der Black Monday auf dem Programm. Welche Coaches müssen ihre Koffer packen? ran begleitet das Geschehen im Ticker. Vor keinem Tag fürchten sich die Trainer in der besten Football-Liga der Welt mehr. Am Tag nach dem Ende der Regular Season, dem Black Monday, werden traditionell unzählige Übungsleiter von ihren Aufgaben entbunden. Diese Playoff-Regelung ist an Ungerechtigkeit nicht zu überbieten – ein Kommentar Welche Coaches erwischt es in diesem Jahr? Wer muss sich auf die Suche nach einem neuen Job machen? Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden angestellt?

ran fasst Entlassungen, Neueinstellungen und die Gerüchte drumherum im Ticker zusammen.

+++ 05. Januar, 17:18 Uhr: Raiders feuern Head Coach Pete Carroll +++ Paukenschlag bei den Las Vegas Raiders. Was eigentlich eine harmonische Übergangsphase werden sollte, endete im letzten Platz der NFL. Dies hat nun Konsequenzen: Trainer-Legende Pete Carroll muss nach nur einer Saison seine Koffer packen. Der 74-jährige coachte zuvor über zehn Jahre lang die Seattle Seahawks, bevor es ihn in die Stadt der Sünde zog. Dieses Kapitel ist allerdings jetzt schon wieder beendet, wie das Team bekanntgab. Die Suche nach einem neuen Coach soll unter anderem von Anteilseigner und NFL-Legende Tom Brady geführt werden.

+++ 05. Januar, 15:15 Uhr: Browns entlassen Stefanski und halten an Berry fest +++ Was sich bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Kevin Stefanski ist das erste Traineropfer des Black Monday. Wie die Cleveland Browns bekanntgeben, muss der Head Coach nach sechs Jahren gehen. In einem Statement der Besitzer Dee und Jimmy Haslam heißt es: "Wir schätzen seinen unermüdlichen Einsatz und sein Engagement für unsere Organisation sehr, aber unsere Ergebnisse der vergangenen beiden Saisons waren nicht zufriedenstellend, und wir sind der Meinung, dass ein Wechsel auf der Position des Head Coaches notwendig ist." Cleveland verpasste zum zweiten Mal nacheinander die Playoffs. Gelangen 2024 lediglich drei Siege, waren es diesmal fünf. Allerdings führte Stefanski das seit Jahren notorisch erfolglose Team auch zweimal in die Playoffs, jeweils mit elf Siegen. Im Gegensatz zu ihm bleibt General Manager Andrew Berry im Amt. Rodgers gegen Monster-Defense, Kracher-Spiel für Eagles - das ist die Postseason 2026 Dieser betonte: "Dies war eine schwierige Entscheidung, und heute ist ein schwerer Tag für unsere Organisation, aufgrund des großen Einflusses, den Kevin hatte, und der tiefen, bedeutungsvollen Beziehungen, die er in unserem gesamten Gebäude aufgebaut hat." Stefanski verabschiedete sich mit "mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit“. Weiter sagte der 43-Jährige, für den es die erste Head-Coach-Station in der Liga war: "Als ich im Januar 2020 ankam, haben mich und meine Familie diese Organisation, diese Stadt und die Browns-Fans mit offenen Armen empfangen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gut wir behandelt wurden." Die Besitzer blickten auch auf die kommenden Aufgaben und teilten mit: Unser gesamtes Augenmerk liegt darauf, ein Team aufzubauen, das unseren Fans den lang ersehnten Erfolg bringt. Wir werden weiterhin unermüdlich auf dieses Ziel hinarbeiten und alle notwendigen Ressourcen investieren, um ein erfolgreiches Football-Programm zu etablieren. Andrew wird unverzüglich mit der sorgfältigen Suche nach einem herausragenden neuen Head Coach und Anführer für unser Football-Team beginnen."

+++ 05. Januar, 06:47 Uhr: Falcons feuern Morris +++ Die Atlanta Falcons trennen sich nach zwei Saisons ohne Playoff-Teilnahme von Head Coach Raheem Morris. Das gab die Franchise kurz nach dem Saisonfinale gegen die New Orleans Saints bekannt. Auch General Manager Terry Fontenot muss seinen Posten räumen. "Ich habe sowohl zu Raheem als auch zu Terry eine große persönliche Verbundenheit und schätze ihre harte Arbeit und ihr Engagement für die Falcons, aber ich glaube, dass wir für die Zukunft eine neue Führung in diesen Positionen brauchen", begründet Owner Arthur Blank die Entscheidung. Morris hatte in beiden Saisons als Cheftrainer der Falcons jeweils eine 8-9-Bilanz erreicht - zu wenig für die Ansprüche in Atlanta. Auch ein beeindruckender Endspurt mit vier Siegen in Folge konnte seinen Job nicht mehr retten. Fontenot war insgesamt fünf Jahre GM der Falcons, eine Winning-Season gab es in dieser Zeit nicht.

+++ 05. Januar, 06:30 Uhr: Colts setzen offenbar weiter auf Steichen und Ballard +++ Die Indianapolis Colts setzen trotz des historischen Einbruchs 2025 auch im kommenden Jahr auf Head Coach Shane Steichen und General Manager Chris Ballard. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter von "ESPN". Demnach werde Ownerin Carlie Irsay-Gordon am Montag eine Pressekonferenz geben, auf der die Entscheidung offiziell verkündet wird. Steichen kommt aus seiner dritten Saison als Head Coach der Colts, der Einzug in die Playoffs gelang ihm in dieser Zeit noch nie. Seine Bilanz der drei Jahre: 25 Siege bei 26 Niederlagen. 2025 waren die Colts mit 7-1 gestartet, verpassten nach acht Niederlagen in den letzten neun Spielen aber die Postseason. Ballard wiederum ist bereits seit 2017 General Manager der Colts, stand aber immer wieder in der Kritik. In der laufenden Saison sorgte er mit dem Blockbuster-Trade für Sauce Gardner für Aufsehen.

