- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL: Kansas City Chiefs stehen vor "erheblichen" Veränderungen - es gibt ein sehr großes Problem

  • Aktualisiert: 07.01.2026
  • 08:55 Uhr
  • Franziska Wendler

Nach der enttäuschenden Saison stehen bei den Kansas City Chiefs wohl große Veränderungen an. Dabei gibt es vor allem ein Problem.

Von Franziska Wendler

Für die Kansas City Chiefs war die NFL-Saison 2025/26 eine große Enttäuschung. Schon früh hatte das Team um Quarterback Patrick Mahomes, der sich aktuell von einem Kreuzbandriss erholt, keine Chancen mehr auf die Playoffs. In Vorbereitung auf die nächste Spielzeit dürfte sich aber einiges ändern.

Zwar wird eine Rückkehr von Head Coach Andy Reid erwartet, laut "NFL Network" könnten aber "erhebliche" Veränderungen bevorstehen.

- Anzeige -
- Anzeige -
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

"Da der Vertrag von Offensive Coordinator Matt Nagy ausläuft, sind mehrere Szenarien denkbar – darunter auch, dass Nagy einen Job als Head Coach bekommt", heißt es in dem entsprechenden Bericht.

Und weiter: "Er wird zu den Top-Kandidaten gehören, einer der wenigen in diesem Zyklus mit Erfahrung und einem Hintergrund in der Offensive. Wenn er keinen Posten als Head Coach bekommt, ist es auch möglich, dass er weggeht, um anderswo die Rolle als primärer Play Caller zu übernehmen."

- Anzeige -

Verlässt Nagy Kansas City?

Aktuell wird Nagy bereits mit dem Cheftrainer-Posten bei den Tennessee Titans in Verbindung gebracht. Zudem berichtete jüngst "Fox Sports", der 47-Jährige sei einer der Kandidaten auf den Head-Coaching-Job bei den New York Giants, nachdem Brian Daboll im November seine Sachen packen musste.

In beiden Fällen ist demnach eine Rückholaktion eines ehemaligen Reid-Assistenten möglich. Genannt werden in diesem Zuge der Running Backs Coach der Chicago Bears, Eric Bieniemy, und der Interims-Cheftrainer der Giants, Mike Kafka.

Zu den möglichen Veränderungen im Coaching Staff steht auch eine umfassende Umgestaltung des Kaders bevor, hat das Team doch zuletzt enttäuscht – und dabei auch noch über dem Cap Space gelegen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL: Fred Warner schaut seine San Francisco 49ers im Geburtshaus

Chiefs müssen massiv Gehälter einsparen

Noch im vergangenen Jahr hatte man den Super Bowl erreicht, in der aktuellen Saison steht man bei einer Bilanz von 6-10.

Das größte Problem des Teams ist aktuell die Gehaltsobergrenze. Laut "Over the Cap" liegen die Chiefs für die Saison 2026 fast 53 Millionen US-Dollar über der zulässigen Obergrenze. Gehälter müssen dementsprechend eingespart werden, was es umso schwieriger machen dürfte, in der Free Agency starke Neuzugänge zu verpflichten.

Star-Tight-End Travis Kelce könnte nach der Saison seine Karriere beenden, was für das Team ebenfalls einen großen Einschnitt darstellen würde.

Mehr News und Videos zur NFL
Auf Rekordkurs: Jaxon Smith-Njigba
News

Gewinner und Verlierer: Jaxon Smith-Njigba trumpft auf

  • 07.01.2026
  • 09:38 Uhr
Baltimore Ravens v Green Bay Packers - NFL 2025
News

Ravens-Beben: Head Coach John Harbaugh entlassen

  • 07.01.2026
  • 09:35 Uhr
Pittsburghs Quarterback Aaron Rodgers
News

NFL-Playoffs 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 07.01.2026
  • 09:33 Uhr
Harbaugh nach der Niederlage bei den Steelers
News

Nächste NFL-Entlassung: Ravens feuern Erfolgscoach Harbaugh

  • 07.01.2026
  • 09:31 Uhr

NFL: Field-Goals-Desaster! DIE Fehlschüsse der NFL-Geschichte

  • Video
  • 07:45 Min
  • Ab 0
NFL Playoff Picture 2026 Wild Card
News

Playoff Picture: Hammerlos für Steelers - Top-Duell in Philly

  • 07.01.2026
  • 08:55 Uhr

NFL News: Baltimore Ravens feuern John Harbaugh!

  • Video
  • 04:01 Min
  • Ab 0
NFL München
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticket-Preise?

  • 07.01.2026
  • 08:31 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New England Patriots at New York Jets Dec 28, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; New York Jets head coach Aaron Glenn on the field before the game against th...
News

Jets bald im Aufwind? "Nicht nochmal so eine Saison"

  • 07.01.2026
  • 07:09 Uhr
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Arizona Cardinals Nov 16, 2025; Glendale, Arizona, USA; San Francisco 49ers defensive coordinator Robert Saleh reacts after defeating the A...
News

NFC-Rivale will offenbar 49ers-DC als Head Coach

  • 06.01.2026
  • 23:46 Uhr