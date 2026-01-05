In der NFL steht der Black Monday auf dem Programm. Welche Coaches müssen ihre Koffer packen? ran begleitet das Geschehen im Ticker. Vor keinem Tag fürchten sich die Trainer in der besten Football-Liga der Welt mehr. Am Tag nach dem Ende der Regular Season, dem Black Monday, werden traditionell unzählige Übungsleiter von ihren Aufgaben entbunden.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Welche Coaches erwischt es in diesem Jahr? Wer muss sich auf die Suche nach einem neuen Job machen? Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden angestellt? ran fasst Entlassungen, Neueinstellungen und die Gerüchte drumherum im Ticker zusammen.

- Anzeige -

+++ 05. Januar, 06:47 Uhr: Falcons feuern Morris +++ Die Atlanta Falcons trennen sich nach zwei Saisons ohne Playoff-Teilnahme von Head Coach Raheem Morris. Das gab die Franchise kurz nach dem Saisonfinale gegen die New Orleans Saints bekannt. Auch General Manager Terry Fontenot muss seinen Posten räumen. "Ich habe sowohl zu Raheem als auch zu Terry eine große persönliche Verbundenheit und schätze ihre harte Arbeit und ihr Engagement für die Falcons, aber ich glaube, dass wir für die Zukunft eine neue Führung in diesen Positionen brauchen", begründet Owner Arthur Blank die Entscheidung. Morris hatte in beiden Saisons als Cheftrainer der Falcons jeweils eine 8-9-Bilanz erreicht - zu wenig für die Ansprüche in Atlanta. Auch ein beeindruckender Endspurt mit vier Siegen in Folge konnte seinen Job nicht mehr retten. Fontenot war insgesamt fünf Jahre GM der Falcons, eine Winning-Season gab es in dieser Zeit nicht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 05. Januar, 06:30 Uhr: Colts setzen weiter auf Steichen und Ballard +++ Die Indianapolis Colts setzen trotz des historischen Einbruchs 2025 auch im kommenden Jahr auf Head Coach Shane Steichen und General Manager Chris Ballard. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter von "ESPN". Demnach werde Ownerin Carlie Irsay-Gordon am Montag eine Pressekonferenz geben, auf der die Entscheidung offiziell verkündet wird. Steichen kommt aus seiner dritten Saison als Head Coach der Colts, der Einzug in die Playoffs gelang ihm in dieser Zeit noch nie. Seine Bilanz der drei Jahre: 25 Siege bei 26 Niederlagen. 2025 waren die Colts mit 7-1 gestartet, verpassten nach acht Niederlagen in den letzten neun Spielen aber die Postseason. Ballard wiederum ist bereits seit 2017 General Manager der Colts, stand aber immer wieder in der Kritik. In der laufenden Saison sorgte er mit dem Blockbuster-Trade für Sauce Gardner für Aufsehen.