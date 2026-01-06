NFL - Tua Tagovailoa peilt Abschied von den Miami Dolphins an: "Hätte nichts dagegen"

Tua Tagovailoa wurde in dieser Saison auf die Bank gesetzt. Wie geht es weiter für den Hawaiianer? Der kokettierte nun erstmals öffentlich mit einem Abgang von den Miami Dolphins.

Quarterback Tua Tagovailoa hat sich zu einem möglichen Weggang von den Miami Dolphins nach der Saison 2025 geäußert. Im Rahmen des Locker-Room-Cleanouts sagte der 27-Jährige auf die Frage nach einem Neustart bei einem anderen Team: "Das wäre super. Ich hätte sicher nichts dagegen."

Tagovailoa wurde in den letzten drei Spielen der Saison 2025 von Trainer Mike McDaniel auf die Bank gesetzt. Stattdessen startete der Rookie Quinn Ewers, ein Seventh-Round-Pick. McDaniel begründete dies mit der "besseren Chance, Spiele zu gewinnen." Er kündigte für 2026 einen Wettbewerb um die Quarterback-Position an, bei dem Ewers eine Chance haben könnte.

In der Saison 2025 verpasste Tagovailoa sechs Spiele aufgrund von Hüft- und Kopfverletzungen. Er erzielte 2.660 Passing-Yards, 20 Touchdowns und 15 Interceptions - eine Karrierehöchstzahl bei den Interceptions. In acht Spielen blieb er unter 200 Yards.