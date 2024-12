NFL: Broncos gewinnen wildes Monday Night Game

Die Denver Broncos haben im turbulenten Monday Night Game der National Football League (NFL) ihre Play-off-Chancen verbessert. Trotz schwacher Statistik-Werte führte Quarterback Bo Nix den dreimaligen Super-Bowl-Champion zu Hause zu einem 41:32-Comeback gegen die Cleveland Browns.

Prägende Figur im Empower Field at Mile High war allerdings Browns-Quarterback Jameis Winston, der in einer wilden Performance zwar fast 500 Yards sammelte und vier Touchdown-Pässe warf, aber auch drei folgenschwere Interceptions. Die Broncos, die im letzten Viertel noch zurücklagen, sind mit acht Siegen und fünf Niederlagen Dritter in der starken AFC West.