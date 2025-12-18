- Anzeige -
NFL woche 16

NFL: Bruder von Puka Nacua wegen Auto-Diebstahls von NBA-Profi festgenommen

  • Veröffentlicht: 18.12.2025
  • 15:50 Uhr
  • ran.de

Skandal im Hause Nacua. Der Bruder von NFL-Superstar Puka Nacua wurde nun festgenommen, weil er das Auto eines NBA-Profis gestohlen haben soll.

Es gibt aktuell viele Schlagzeilen um Puka Nacua. Einige positive, denn der 24-Jährige rangiert sowohl bei den Receptions (102) als auch bei den Receiving-Yards (1.367) ligaweit in der NFL auf Rang zwei.

Aber auch mehrere negative. So hat Nacua erst unlängst in einem Livestream die Schiedsrichter kritisiert und ihnen vorgeworfen, einige Pfiffe nur wegen ihres Geltungsdrangs zu tätigen.

Auch sein Video aus dem Locker Room der Rams kam bei den Kollegen gar nicht gut an.

Für die aktuellste Headline kann er allerdings reichlich wenig. Denn dieses Mal steht sein Bruder Samson Nacua im Fokus. Der wurde wegen eines Auto-Diebstahls verhaftet.

Samson Nacua soll gemeinsam mit einem Komplizen dabei den SUV von Adou Thiero, NBA-Profi bei den Los Angeles Lakers, entwendet haben.

Gestohlenes Auto konnte nachverfolgt werden

Dem "Los Angeles County Sheriff’s Department" nach wurden Polizisten zum One Hotel in West Hollywood gerufen, nachdem der Wagen dort erfasst werden konnte. Durch das Video-Material der Sicherheitskameras konnten Nacua und sein Komplize identifiziert und verhaftet werden.

Samson ist der zweitjüngste der vier Nacua-Brüder, die allesamt Football an der BYU gespielt haben. In der NFL konnte sich allerdings lediglich Puka durchsetzen.

