NFL: Bruder von Puka Nacua wegen Auto-Diebstahls von NBA-Profi festgenommen

Skandal im Hause Nacua. Der Bruder von NFL-Superstar Puka Nacua wurde nun festgenommen, weil er das Auto eines NBA-Profis gestohlen haben soll.

Es gibt aktuell viele Schlagzeilen um Puka Nacua. Einige positive, denn der 24-Jährige rangiert sowohl bei den Receptions (102) als auch bei den Receiving-Yards (1.367) ligaweit in der NFL auf Rang zwei.

Aber auch mehrere negative. So hat Nacua erst unlängst in einem Livestream die Schiedsrichter kritisiert und ihnen vorgeworfen, einige Pfiffe nur wegen ihres Geltungsdrangs zu tätigen.

Auch sein Video aus dem Locker Room der Rams kam bei den Kollegen gar nicht gut an.