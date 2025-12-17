NFL - Patrick Mahomes verletzt - so sieht der Comeback-Plan bei den Kansas City Chiefs aus

Star-Quarterback Patrick Mahomes könnte bei optimalem Heilungsverlauf seines operierten Knies offenbar bereits Anfang der kommenden Saison wieder für die Kansas City Chiefs auflaufen.

"Seine Verletzung war komplett reparabel, korrigierbar und wurde am Montagabend repariert", sagte Rick Burkholder, der Vizepräsident für Sportmedizin und Leistung bei den Kansas City Chiefs ist.

Mahomes habe bereits in Dallas mit der Reha begonnen. Der dreimalige Super-Bowl-Champion hatte sich am Sonntag kurz vor dem Ende des Heimspiels gegen die Los Angeles Chargers (13:16) verletzt.

Durch die Niederlage haben die Chiefs erstmals seit 2014/15 wieder die Play-offs der National Football League (NFL) verpasst.